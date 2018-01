Le Mans, France

Stéphane Le Foll, député de la Sarthe, veut devenir premier secrétaire du Parti socialiste (PS). Il reste cependant très attaché à la Sarthe et sera présent dans le département pour les enjeux locaux.

France Bleu Maine : Avant de parler de votre candidature à la tête du PS, un mot sur l'affaire Lactalis : en tant qu'ancien ministre de l'Agriculture, comment vous expliquez que d'un côté il y ait eu de tels lots contaminés chez Lactalis et que de l'autre la grande distribution ait écoulé les lots de lait pour bébé ?

Stéphane Le Foll : Je ne suis pas au sein de l'entreprise Lactalis. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, je ne sais pas et personne n'est capable de le dire d'ailleurs. Il s'est passé quelque chose dans cette entreprise qui a été soit-disant repéré au mois d'août (...) et en janvier, on a toujours des boîtes qui ont été distribuées et vendues. Alors, il y a un problème. Moi, j'ai été en responsabilité quand il y a eu l'affaire des lasagnes de viande de cheval au lieu de bœuf, je rappellerai que dès le premier jour, il y a eu enquête et sanction, fermeture de l'entreprise, enquête dans l'entreprise et conférence de presse de trois ministres.

France Bleu Maine : Sur votre candidature à la tête du PS, vous avez déclaré à plusieurs reprises que vous aimiez relevé des défis. Vu de la Sarthe, on a envie de vous demander, mais qu'est-ce que vous allez faire dans cette galère ?

Stéphane Le Foll : Je me dis simplement que je suis au parti socialiste depuis plus de 25 ans, et l'histoire du parti socialiste français mérite que l'on s'y attarde et que l'on s'en occupe. J'ai fais un texte sur Jaurès, les grandes avancées de 1936 avec Blum, Rocard, Mitterrand, Hollande, Jospin... Tout ça ça mérite tout de même que je ne sois pas indifférent à cette situation. Donc si j'ai dit que je voulais relever ce défi, c'est d'abord parce que c'est quelque chose qui me touche et qui fait que je ne peux pas laisser le PS comme ça.

France Bleu Maine : Si vous êtes élu, quelle ligne aura le PS ?

Stéphane Le Foll : Le PS sera socialiste et social démocrate, parfaitement assumé. J'ai fais un texte il y a environ cinq mois, où j'ai indiqué les grands défis que l'on aurait à relever en particulier celui de l'écologie, de l'agro-écologie qui sont pour moi des enjeux primordiaux et colossaux, celui de la lutte contre les inégalités bien sur, (...) et les grands enjeux internationaux.

France Bleu Maine : Si vous êtes élu, est-ce que vous garderez votre mandat de député et est-ce que vous serez présent pour les municipales au Mans ?

Stéphane Le Foll : C'est une fonction et ce n'est pas un mandat. C'est un emploi politique qui n'a rien à voir avec un mandat d''élu. Après, je l'ai dit, 2020 c'est dans deux ans. L'enjeu des municipales pour moi, c'est un enjeu essentiel même pour tout le Parti socialiste. Je suis dans la Sarthe, je n'ai jamais bougé de la Sarthe, j'y resterai, donc je serai là !