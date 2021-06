"Je commence enfin à réaliser" : après de nombreux reports, les futurs mariés préparent leur union

Les restrictions s'assouplissent pour les mariages. La jauge a été revue à 65% de l'effectif autorisé et les tests PCR ne sont plus obligatoires. Au Mans, les futures mariées viennent réessayer leur robe, en vue des cérémonies.

Il a fallu attendre deux ans et trois reports pour Virginie. Avec la crise sanitaire, cette Mancelle n'a cessé de décaler son mariage. Cette-fois ci, la date est fixée au 10 juillet. En cabine, c'est le moment d'essayer la robe. "C'est bizarre de se voir dans ce vêtement, je commence enfin à réaliser", raconte-t-elle en se regardant dans le miroir.

Depuis des semaines, son conjoint et elle s'occupent de reprogrammer la fête. "Il y a un peu embouteillage chez certains prestataires, comme le DJ, on a donc dû en retrouver un autre, mais avec le bouche à oreille, on s'en sort", explique-t-elle. Puis dans un éclat de rire, elle ajoute : "Heureusement, je ne suis pas de nature stressée, sinon cela aurait été dur à supporter."

La robe enfilée, Lucie Fourrier, la couturière a sorti ses épingles. C'est l'heure des dernières retouches. Pour elle aussi, la reprise des mariages est un casse-tête. "J'ai une mariée par exemple qui a énormément maigri, alors la robe ne lui va plus, je vais devoir tout défaire et la coudre à nouveau", explique-t-elle.

Mais pour cette professionnelle, pas question de chômer, tout doit être parfait pour le jour J. "C'est un lien particulier qu'on a avec nos clientes, surtout en cette période où elles ont dû gérer des situations difficiles." Les trois quarts de ses clientes de l'an dernier ont reporté leurs mariages à cette année. La créatrice enregistre aussi de nouvelles commandes, mais les mariées ont de l'avance. Elles prévoient pour 2022.