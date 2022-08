"On crame très facilement" : quand les touristes anglais doivent supporter la chaleur en Dordogne

Il a fait 38, 39 degrés par endroits et même 40 à Terrasson ce vendredi 12 août. La Dordogne est en vigilance orange canicule, et le département fait face (une nouvelle fois) à une grosse vague de chaleur. C'est la troisième en France depuis le début de l'été selon Météo France. Si la majorité des Périgourdins semblent s'être habitués, pour d'autres c'est plus compliqué et notamment pour les touristes étrangers, qui ne s'attendaient pas forcément à des températures aussi élevées. John, Jacky, Noah et Scarlett sillonnent la France depuis le début de l'été dans leur van, ils passent cinq jours en Dordogne. La petite famille vient de Birmingham, dans le centre de l'Angleterre.

"Mes parents sont Ecossais alors on crame plus facilement"

Ce vendredi 12 août, ils se sont arrêtés pour manger un sandwich au bord de la route. Scarlett, 10 ans, a attrapé un gros coup de soleil sur la cuisse lors d'une sortie en kayak. "Le soleil brillait fort, il n'y avait pas d'ombre. Je m'habitue un peu à la chaleur mais j'ai toujours chaud super vite, c'est pour ça que je deviens toute rouge", explique-t-elle. Chez eux en Angleterre, il fait rarement plus de 30 degrés et même s'ils se sont renseignés sur la météo avant de venir en France, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il fasse si chaud. Tout le monde se couvre de crème 50, on boit beaucoup et on se baigne, deux fois par jour le matin et le soir. "En plus mes parents sont écossais, alors on est très pâles, on crame très facilement", explique Jacky, la maman.

A quatre dans un van

Pour ne rien arranger, la famille a décidé de voyager et vivre dans un van, une fourgonnette d'à peine dix mètres carrés aménagée. La nuit, ça va les températures baissent et c'est supportable "mais le pire c'est quand le van est resté au soleil toute la journée. Tu rentres dedans, et il fait tellement chaud. Ca te souffle au visage, c'est brûlant. Heureusement on a des mini ventilateurs électriques alors on les allume la nuit", explique Scarlett. Et pour rester au frais, il y a les baignades, et les glaces !