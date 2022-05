"Je dois compter": les conséquences de l'inflation sur les courses quotidiennes des Tourangeaux

L'inflation poursuit sa hausse en France, à près de 5% sur un an, selon l'Insee. Entre la hausse des prix du carburant et celle des produits alimentaires, les courses quotidiennes coûtent cher aux Tourangeaux.

A la sortie d'un hypermarché de l'agglomération tourangelle, Ghislaine charge ses courses dans le coffre de sa voiture. Trois sacs en tout. La retraitée a pris l'habitude de préparer ses repas elle-même "et de prendre moins de plats à emporter, tout préparés." Une manière de faire des économies alors que certains produits qu'elle apprécie ont augmenté. Elle évite d'ailleurs de les acheter, sauf en cas de réduction. "Saumon, crevettes, tous ces trucs-là (...) maintenant, j'essaie de voir les promotions."

Je dois faire attention, j'ai une petite retraite!

Après avoir atteint 3,6% en février et 4,5% en mars en rythme annuel, l'inflation s'est accrue en avril en France et a atteint 4,8% sur un an, selon l'Insee. Des chiffres qui peuvent paraître obscurs mais les conséquences au quotidien, Anne les voit dans les rayons. "Des augmentations dans les légumes, les pâtes, et surtout l'huile, ça bat tout les records" déclare la retraitée. "Moi, je ne fais les courses qu'une fois par semaine, j'arrive à m'en sortir. Mais je dois compter, je dois faire attention, j'ai une petite retraite!"

Le salaire lui n'augmente pas, ça va finir par bloquer quelque part

Pour Adrien, pas question de se priver de petits plaisirs alimentaires. Au contraire. "On est cinq à la maison, avec trois enfants" raconte le père de famille. "On n'a pas beaucoup de loisirs car ça a un coût, on n'a pas les moyens pour faire profiter les enfants. On se rabat sur la nourriture et les petits plaisirs." Le jeune papa voit augmenter le prix de l'essence, de la nourriture mais "le salaire lui n'augmente pas, ça va finir par bloquer quelque part."

D'autres clients de l'hypermarché nous confient ne pas sentir, pour le moment, les effets de l'inflation sur les produits qu'ils achètent. Mais cela ne les empêche pas de s'inquiéter de l'avenir. Plusieurs d'entre eux sortent de la galerie commerciale avec des plants pour le potager dans leur caddie. Cultiver plutôt qu'acheter, une manière, aussi, de faire quelques économies.