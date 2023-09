"Je fais des crises d'angoisse" : les étudiants du campus du Saulcy n'en peuvent plus des cafards

En pleine rentrée universitaire certains étudiants de l'université de Lorraine à Metz ont le cafard... au sens propre ! Ces nuisibles s'invitent dans les bâtiments P1 et P6 de la résidence universitaire du Saulcy à Metz. Un problème déjà bien connu des étudiants qui vivent dans ces logements. Dans le bâtiment P1, pourtant fraîchement rénové , les cuisines, les sanitaires et même les chambres sont infestés. Aurélie, une étudiante en psychologie, vit ici depuis un an et aujourd'hui elle "ne dort plus". Des pièges anti-cafards jonchent le sol de sa chambre : "deux trois fois par nuit je vois des cafards, j'étais tellement parano cette nuit que je me suis mise à nettoyer le sol. Je fais des crise d'angoisse, ça me prend la tête", confie cette étudiante, à bout.

Les cafards sont aussi présents dans les cuisines des bâtiments © Radio France - Louise Joyeux

Des opérations d'éradications sont en cours

La direction du Crous explique que les chambres ont été désinsectisées pendant l'été par une société spécialisée. "C'est notre priorité", affirme Frédéric Léonard, le directeur général du Crous Lorraine. "Les cafards sont un fléau, nous en sommes conscients et budgétairement il n'y a pas de frein, nous sommes rigoureux, des protocoles sont en place", explique-t-il. Une nouvelle opération d'éradication aura lieu le 15 septembre, ces opérations s'effectuent uniquement dans les chambres qui ont été signalées comme problématiques par les étudiants. Chaque intervention coûte 85 euros par chambre au Crous, pour qui la facture s'élève à 5.000 euros pour l'instant.

L'UNEF en colère

De son côté, l'UNEF (l'Union nationale des étudiants de France) s'est saisie de cette affaire. Célia Lejal, une élue de la section de Metz, estime que le Crous Lorraine ne fait pas le nécessaire. "Ces traitements logement par logement ne servent à rien, le problème est toujours présent et le moral des étudiants touchés est au plus bas." Le syndicat explique que les étudiants des résidences auraient reçus un courrier du Crous, leur expliquant les bons gestes : sortir les poubelles, faire le ménage. "Ces étudiants ont une hygiène irréprochable, ils sont excédés par cette réponse du Crous", explique Benjamin Pion, autre élu du syndicat à Metz.

L'UNEF demande à ce que les traitements anti nuisibles soient effectués sur l'ensemble des bâtiments et plus fréquement.