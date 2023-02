"Je m’en suis sorti grâce à la parole". Le témoignage de Kilian, jeune Lotois ancienne victime de harcèlement

France Bleu Occitanie a choisi de parler du harcèlement scolaire, ce jeudi. Plus de 300 cas par an sont traités par le rectorat de Toulouse. Début janvier, nous avons tous été choqués par l'histoire dans les Vosges de Lucas, treize ans, qui s'est suicidée après avoir été harcelé au collège. L’occasion de donner la parole à Kilian Vaysse, 17 ans. Un jeune Lotois ancienne victime de harcèlement scolaire qui en a fait son combat.

ⓘ Publicité

D'abord un mot sur votre passé de victime. Vous avez connu les brimades, le harcèlement moral et physique en primaire et en sixième. Qu'est ce qui fait que vous vous en êtes sorti ?

Je m’en suis sorti grâce à la parole. Une parole qui a émergé au bout de quelques années. Après plusieurs allers retours à l'hôpital, j'ai commencé à m’exprimer sur ce qui m'arrivait et à déballer tout ce qui m'était arrivé à mon entourage, à ma mère, ma grand-mère, mais aussi mon ancienne prof principale qui aujourd'hui fait partie de l'association. Je leur ai dit tout ce que j'avais subi durant mon année de sixième.

Avez-vous déjà songé à l’ultime décision, comme l’a fait le jeune Lucas dans les Vosges : celle du suicide ?

Non, je n'ai jamais pensé au suicide. Mais subir le harcèlement, ce sont des choses qui sont vraiment impossibles à vivre au quotidien, ça vous pourrit la vie.

Vous allez avoir 18 ans dans quelques jours. Vous avez créé en 2019 une association contre les discriminations et le harcèlement en milieu scolaire. Il y a aussi des enseignants qui en font partie. Eux non plus ne voient pas toujours le harcèlement que subissent les élèves ?

Pas toujours, c’est le problème. Mais c'est parce le harcèlement se fait plutôt dans les couloirs, dans la cour, dans les escaliers, à la sortie des classes. Il peut arriver qu'on ait des signes en classe, mais ce n'est pas toujours simple pour le reconnaître quand on est enseignant, puisque on n'est pas en permanence avec les élèves.

Certains professeurs peuvent aussi, parfois, sans se rendre compte, être harceleurs ?

Je le précise, c'est évidemment une minorité : majoritairement, le harcèlement se fait entre élèves. Mais j'ai moi-même été victime de harcèlement de la part de mon professeur de maths à l'époque. Pour moi, ce genre de personnes ne devrait pas continuer à enseigner.

Vous évoquez aussi le profil justement des harceleurs. Ce n'est pas forcément la caricature de la « teigne ». Ce sont parfois des têtes de classe, des ados insoupçonnables ?

Oui, c'est souvent un phénomène. Ce sont parfois des élèves qui montrent un comportement irréprochable devant leurs enseignants, devant leurs pairs et devant leur leur famille. Et donc on ne peut pas les les soupçonner. Mais c'est vrai qu'il y a souvent la caricature de l'élève harceleur qui a un mauvais comportement mais ce n'est pas forcément le cas.