"Je m'y sens bien" : un bar associatif a ouvert ses portes à Bazelat pour recréer du lien dans la commune

C'est le nouveau petit commerce qui fait bouger Bazelat (Creuse). Un bar associatif a ouvert en novembre dernier dans ce petit village de 250 âmes au nord de la Souterraine. Son nom ? Le Kilukru ! Vous pouvez y boire un coup et même y manger un bout. En novembre, quatre amis ont décidé de relancer le bar du village qui était fermé depuis plus de deux ans. Désormais, ils organisent tout au long de l'année, avec l'aide de tous les adhérents, des activités, des concerts, des spectacles ou des ateliers. C'est surtout un moyen de recréer du lien entre tous les habitants.

"Au delà-du bar, c'est un lieu de vie"

Kilukru s'affiche en grosses lettres marrons sur la façade du local, une vielle maison aux murs gris. A l'intérieur, on retrouve un bar (évidemment), un espace restauration, un espace salon et puis un lieu pour les plus petits. "Au delà du bar, on voulait un lieu pour faire des évènements, un lieu de vie quoi" explique Sylvain, un des fondateurs. En fait, c'est en arrivant en Creuse il y a un an que Sylvain et sa compagne Pauline, anciens comédiens, on découvert le bar : "Le bar était fermé depuis deux ans et demi. On passait devant à chaque fois mais pour nous deux c'était trop donc on en a parlé à un couple d'amis et on s'est lancé. Maintenant nous sommes cinq pour apporter de la vie au village et recréer du lien !" Des concerts, des spectacles, des jeux de société : il y a de tout et pour tout le monde et ça plait selon Pauline : "On a des gens qui font trente minutes de route pour venir et c'est le bouche à oreille qui se fait" confie-t-elle. Ce dimanche 8 mai, une balade à la découverte de la nature a réuni près de 20 personnes. Au début de l'aventure Sylvain ne se rendait pas compte de l'importance d'un tel lieu : "J'ai compris au fur et à mesure. Par exemple, des gens se voyaient avant quand c'était l'ancienne gérante et ensuite ils ne se sont pas vus pendant deux ou trois ans car c'était fermé".

Parmi les activités proposées, l'association organise notamment une soirée musicale tous les derniers samedis du mois. Chacun peut amener son instrument de musique et "on fait des bœufs toute la soirée" sourit Pauline.

Un lieu de rencontres

Je viens aussi souvent que possible

Le bar a trouvé ses adeptes comme Laurent, cheveux long et barbe blanche, venu avec son chien. Le bar l'intéresse surtout pour faire de nouvelles connaissances près de chez lui, il habite à quelques kilomètres de là : "Je m'y sens bien, c'est vraiment dans mon esprit. Encore hier soir, j'ai passé une soirée délirante avec une amie du Cher que je ne connaissais pas et on a parlé de plein de choses !" Nathalie aussi souhaite apprendre à connaitre de nouvelles personnes, elle vit dans le secteur depuis 10 ans : "C'est vrai qu'en Creuse, on est chacun de notre côté, à faire nos petits trucs et c'est vrai qu'on ne se connait pas forcément alors que l'on est quasiment voisin". Estelle est venue avec son petit panier pour la balade nature ce dimanche. Elle se déplace surtout "pour les personnes qui ont créé ce lieu, elles sont extraordinaires, engagées et altruistes. Je viens aussi souvent que possible".

Redynamiser le bourg

À Bazelat, "au niveau des commerces il n'y a rien du tout" indique Pauline. "Il n'y a qu'un kiné et un sophrologue donc c'était un peu triste de voir ce petit bistro fermé". Ce bar manquait en effet cruellement selon le maire Patrice Piarraud : "C'est vrai nous n'avons plus de commerce" regrette l'édile "Les gens se plaignaient de ne pas avoir de lieu de rencontres surtout l'été. Pour la commune, c'est le renouveau" conclut-il.

Si vous souhaitez adhérer à l'association et ainsi pouvoir proposer des activités, il suffit de contacter le 05.55.99.19.52 ou se rendre au 23 Le Bourg à Bazelat. Une adresse mail est également ouverte : kilukru23@protonmail.com