"Je mange, mais pas régulièrement" dit une bénéficiaire des Restos du cœur en Alsace

Les restos du cœur ont besoin de vous. C'est la grande collecte nationale ce vendredi et samedi partout en France et bien sûr en Alsace. Les bénévoles des restos seront présents dans 64 grandes surfaces dans le Bas-Rhin, 79 dans le Haut-Rhin.

L'idée est d'acheter des conserves, des produits d'hygiène par exemple pour aider les 14.000 bénéficiaires alsaciens. Dans certains secteurs, avec la crise du Covid-19, le nombre de bénéficiaires a justement augmenté. Comme à Reichstett, dans la banlieue nord de Strasbourg.

Ce jeudi, une vingtaine de bénéficiaires attendent justement devant la porte leurs paquets de pâtes, leurs conserves et leurs produits frais. Achot est un bénéficiaire arménien qui est aussi bénévole : "honnêtement en ce moment oui ça m'aide, parce que je ne travaille pas. Franchement c'est une aide bienvenue, oui" dit-il.

Distribution de nourriture à Reichstett © Radio France - Antoine Balandra

Ici le nombre de bénéficiaires a bondi de 25% avec la crise du Covid comme l'explique Danièle Hillmarcher, responsable des Restos du Cœur à Reichstett : "On a une belle hausse cet hiver. Cela s'explique en partie avec de nouvelles personnes que l'on aurait jamais eu autrement, des personnes travaillant dans la restauration, des personnes ayant des petits boulots précaire... Certains ont eu un peu de chômage partiel, mais il y en a aussi qui commençaient juste le travail et qui se retrouvent sans rien. Et cela ne fait que commencer" dit-elle.

Une collecte indispensable

140 familles sont désormais inscrites aux resto du cœur de Reichstett. 400 personnes à nourrir. De quoi inquiéter Danièle Hillmarcher quant à la prochaine collecte : "jusqu'à présent on a toujours remarqué que les gens étaient généreux, mais cette année on a petit point d'interrogation" estime-t-elle.

Alors les bénévoles appellent à la générosité pour les bénéficiaires des restos toujours plus en difficulté comme Daniel et Fabienne : "On en est presque à mendier. Moi je vis juste avec le RSA et j'ai un appart'. Je mange, mais pas régulièrement..." disent-elles.

Ce vendredi et ce samediil il ne faudra pas traîner si vous voulez donner car la collecte s'arrête bien sûr à 18h avec le couvre feu.