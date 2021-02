"Je me demande à la direction de l'OM de respecter les supporters" (Sébastien Jibrayel, adjoint aux sports)

Alors que la rupture semble consommée entre les supporters de l'Olympique de Marseille et la direction du club, la ville décide de s'immiscer dans le bras de fer pour jouer un rôle de médiatrice. L'adjoint aux sports Sébastien Jibrayel appelle à l'apaisement et demande à la direction de dialoguer.

Le tension est montée d'un cran entre les supporters de l'Olympique de Marseille et la direction du club. Dans une lettre ouverte, les supporters parlent d'une "rupture consommée" et "d'un dialogue impossible", mais la ville de Marseille par la voix des élus veut tenter de jouer les médiateurs. Sur France Bleu Provence, l'adjoint aux sports Sébastien Jibrayel appelle à l'apaisement. Il n'hésite pas à critiquer la récente initiative du club de lancer "l'Agora OM", une grande consultation pour "réinventer le supportérisme marseillais" : "Nous n'avons pas besoin d'une Agora, d'une boîte à idées pour nous apprendre à supporter notre club. Je pense plutôt que la direction de l'OM devrait plutôt se créer une Agora pour apprendre à dialoguer avec les supporters et à calmer le jeu".

La ville n'a pas encore pris contact avec le club, Sébastien Jibrayel estime que le président Jacques-Henri Eyraud entend et voit bien ce qu'il se passe et avant la mise en place d'une éventuelle discussion il demande "le respect des supporters et du peuple marseillais, pour l'instant on n'a pas de retour".

Marseille peut jouer le rôle de médiatrice

Dans la lettre ouverte publiée ce mardi soir les supporters, eux, semblent sonner la rupture et clairement fermer la porte au dialogue. Sébastien Jibrayel dit les comprendre, il estime que c'est à la direction aujourd'hui de renouer le lien avec eux et à ce titre il propose que la ville de Marseille joue le rôle de médiatrice.

On peut, si les clubs de supporters le veulent et si la direction le veut, se mettre autour de la table et essayer de trouver des solutions. On l'a proposé - Sébastien Jibrayel

Si les clubs de supporters demandent le départ de la direction, l'adjoint au sport lui ne tient pas ce discours :"la mairie de Marseille n'est pas membre du conseil d'administration de l'OM, ce n'est donc pas à nous de prendre cette décision, nous ne sommes pas là pour dire, un doit partir un autre doit rester. C'est les membres du conseil d'administration qui doivent prendre cette décision". Mais l'adjoint aux sports ne cache sa colère face à l'attitude du club, notamment la mise en demeure envoyée aux supporters : "On n'envoie pas une missive comme ça un soir en disant "venez vous asseoir autour d'une table on vous expliquer les choses, on va tout vous lever". C'est pas comme que ça marche à Marseille, ce n'est pas comme ça qu'on discute avec les marseillais !"

