"Je me fais rejeter", dit un demandeur d'emploi creusois en situation de handicap

Creuse, France

Regard des autres, jugements et préconçus : les travailleurs handicapés sont toujours à la peine en entreprise. Une personne en situation de handicap sur cinq en France est au chômage, c'est deux fois plus que pour les valides. Un amer constat, alors que se déroule la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées.

En Creuse, septembre 2019, 986 personnes handicapées étaient inscrites à Pole Emploi , soit près de 12% des inscrits. C'est le cas notamment de William, arrivé récemment sur le département, après avoir travaillé en région parisienne. "Je me fait rejeter, c'est l'impression que cela me donne", explique cet homme, presque quinquagénaire, atteint d'un trouble psycho-emotionnel : il est "borderline". "Non pas à cause de mon manque de connaissance ou de diplôme, mais dès que je parle de ce handicap, les gens ont peur." Il l'assure, dès qu'il aborde le sujet en entretien, celui-ci ne va pas plus loin : c'est arrivé "quatre à cinq fois" depuis son arrivée en Creuse. "Par contre, ils ne le disent pas que c'est à cause de ça, car je le prendrais très mal. C'est très difficile, ça joue sur le moral. "

Le handicap, c'est un combat contre soi même, pour un handicap comme le mien, si en plus il faut se battre contre les a priori de la société, ça fait deux combats à mener et c'est difficile.

Angélique est au chômage depuis 2016. Elle évoque, "les portes qui se ferment", quand on parle du handicap. "C'est vrai que les employeurs hésitent, ils ont du mal à comprendre le handicap, à comprendre que l'on a les capacités, la volonté. Angélique souffre du dos, et est reconnue travailleur handicapé pour une bi-polarité. "On se cache nous aussi. C'est déjà très compliqué de dire à quelqu'un que l'on est handicapé, alors en parler et avoir tout de suite la question, "quel genre de handicap..."

Quelles solutions pour trouver un travail ?

L'une des solutions, pour ces travailleurs handicapés, c'est une place en ESAT, un établissement où le travail est adapté. Philippe Royere a par exemple travaillé toute sa vie dans les espaces verts. Aujourd'hui, il se bat pour "enlever ce mot handicapé. On fait nos courses comme tout le monde, on vit comme tout le monde. Il faut aider ces personnes là, et c'est important que les patrons se mettent aussi à la tâche." Dans son ESAT, des portes ouvertes étaient organisées pour permettre au public de découvrir son métier : "Il faut que les gens voient, c'est important pour eux."

Autre possibilité, les entreprises adaptées : elles fonctionnent comme des entreprises classiques mais emploient une majorité de travailleurs handicapés. C'est le cas par exemple du goupe Siphu, où quatre salariés sur cinq sont porteurs de handicap. Ce groupe emploie 75 personnes en Haute Vienne, et une quinzaine en Creuse, "dans les domaines du ménage, de l'entretien d'espaces verts, de la peinture en bâtiment, mais aussi des services administratifs", détaille le directeur général Fabien Escarabajal. "C'est vraiment une richesse pour l'entreprise d'incorporer ce genre de profils," explique celui qui dirige ce groupe.

Pour l'instant, celui-ci est encore peu développé en France, mais emploie 6000 personnes en Espagne. La preuve que les travailleurs handicapés ont tout à fait leur place en entreprise. "Parfois, c'est simplement un horaire de travail différent, parfois changer une chaise, un écran, un logiciel. Parfois c'est des choses toutes bêtes, qui ne coûtent pas grand chose, il suffit juste d'avoir la volonté." Le goupe Siphu doit embaucher au moins cinq personnes en Creuse l'an prochain, au moins une dizaine en Haute-Vienne.