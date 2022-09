"Charles III est très sympa" dit le magicien drômois qui se produit souvent pour la famille royale

Etienne Pradier originaire de Saint-Uze dans la Drôme s'est produit à de nombreuses reprises pour la famille royale durant ces trente dernières années. Il a été bluffé par la prestance de la Reine et par la courtoisie de son fils.

Ils sont peu nombreux à pouvoir se vanter d'avoir joué pour la reine Elizabeth II. Un Drômois a eu la chance de l'approcher. Etienne Pradier, un magicien originaire de Saint-Uze, dans la Drôme, et qui vit en Angleterre, s'était produit à de nombreuses reprises pour la famille royale. Il était l'invité de France Bleu Drôme Ardèche ce vendredi matin, au lendemain la mort de la reine d'Angleterre.

Un homme avec qui "on peut discuter"

Il se souvient bien du sourire de la Reine. Et de sa prestance. "La première fois que je l'ai vu, c'était Waouh, la Reine !". Le Drômois connait mieux son fils, le prince Charles devenu Charles III, puisque cela fait une trentaine d'années que le magicien organise des fêtes pour la famille royale. "Je lui ai même pris trois fois sa montre" pour des tours de magie s'amuse le Drômois. Moins populaire qu'Elizabeth II, c'est pourtant un homme "très charmant, très sympa, avec qui on peut discuter". Le magicien pensait qu'il abdiquerait au profit de son fils William. "Il va falloir changer les timbres, les billets, tout. On va voir ce qui va se passer maintenant" conclut Étienne Pradier.