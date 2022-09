"Je me retrouve à tout calculer", les étudiants limougeauds vivent une rentrée difficile

L'hiver sera compliqué. Avec l'augmentation des coûts du gaz et de l'électricité, plus l'inflation, la plupart des Français sont inquiets. Tous comme les étudiants limougeauds, qui font leur rentrée universitaire cette semaine.

C'est la première année hors du cocon familial pour Maëlys, 17 ans, et la période n'est pas très rassurante. Sa préoccupation principale : comment va t elle faire pour chauffer correctement son appartement cet hiver? "C'est pour ça que, du coup, j'ai travaillé le mois dernier, pour justement être prête à affronter ça un peu plus sereinement, avec les prix qui augmentent et l'inflation.... Oui, on fait plus attention, c'est sur."

"Je me retrouve à tout calculer"

Perrine partage cette inquiétude. Surtout que son porte monnaie n'est pas très gros avec l'augmentation des prix dans les rayons des supermarchés. "C'est vrai qu'avant, je faisais déjà attention et maintenant je fais encore plus attention, s'inquiète l'étudiante. Je me retrouve à tout calculer, ce qui n'était pas le cas avant."

On commence déjà à recevoir beaucoup d'étudiants qui viennent solliciter de l'aide

Ils sont donc de plus en plus nombreux à se tourner vers les épiceries solidaires pour pouvoir se nourrir correctement. C'est ce que constate Adam Sebia, le trésorier de l'épicerie sociale et solidaire des étudiants de Limoges. " Avec la rentrée, on commence déjà à recevoir beaucoup d'étudiants qui viennent solliciter de l'aide, pour les colis alimentaires gratuits. La rentrée, c'est un peu compliqué pour eux." Mais il le répète, cette aide n'est pas réservée qu'aux étudiants boursiers.