"Je me réveille et me couche avec la radio" : les auditeurs de France Bleu Berry fêtent nos 40 ans

40 ans et toutes ses dents ! France Bleu Berry fête en grande pompe son quarantième anniversaire, ce samedi 23 avril, avec de nombreuses animations sur le parvis d'Equinoxe à Châteauroux. L'occasion pour vous auditeurs de venir à la rencontre de l'ensemble du personnel de la radio : animateurs, chargées d'accueil, chargées de gestion, régisseuse, directeur, techniciens et journalistes.

Les auditeurs de France Bleu Berry ont souhaité montrer leur attachement à notre radio. Qu'ils soient fidèles depuis 40 ans ou qu'ils soient arrivés depuis peu, on ne les remerciera jamais assez. Les jeux, les conseils de jardinage, les informations, Sylvain Rogie, la découverte de la nouvelle scène musicale berrichonne, les experts, la musique : chacun a une ou plusieurs raisons d'écouter France Bleu Berry.

ÉCOUTEZ - Quelles sont les contenus préférés des auditeurs de France Bleu Berry ? Réponse au micro de Justine Claux Copier

Proximité et fierté d'être berrichon

"Mes grands-parents écoutaient et je continue la tradition. C'est une super radio, on est au courant de ce qui se passe dans notre région. Je me réveille et me couche avec France Bleu Berry", souligne Katia, fidèle auditrice depuis une vingtaine d'années. "Quand on allume la radio, on parle de chez nous et on est content parce qu'on est chauvin. Je trouve que les Berrichons ne sont pas assez fiers d'être Berrichons", ajoute Cécile.

Ce que j'aime avec France Bleu Berry, c'est qu'on parle de nos terroirs et territoires et de plus en plus

Parmi les auditeurs fidèles de France Bleu Berry, de nombreuses personnalités du paysage politique, économique, culturel, sportif et médiatique. Michel Denisot nous écoute régulièrement. "J'habite entre Paris et l'Indre. Quand je descends en voiture, dès que je passe Orléans, je me branche sur France Bleu Berry", raconte le président de la Berrichonne Football. Il se souvient de l'inauguration des locaux de notre radio. "Pour moi, c'était quelque chose de magnifique. Qu'il y ait une radio à Châteauroux, je trouvais ça quasi miraculeux. Cette radio a 40 ans. Vous contribuez à dynamiser la vie locale berrichonne", explique Michel Denisot.

Tout m'intéresse, me touche, me concerne

Le directeur de France Bleu Berry se réjouit de voir France Bleu Berry en pleine forme au moment de fêter ses 40 ans. "Une radio qui s'implante ici, qui ne parle que du Berry, c'est important. La mayonnaise a tout de suite pris. Il n'y avait pas toutes les autres radios, il n'y avait pas le numérique. Les gens ont accroché", précise Pascal Carré.