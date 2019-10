« Je me sens blessée » : déclaration d’une maman d’élève amiénoise après le retour de la polémique sur le voile

Amiens

C’est une affaire qui fait polémique depuis une semaine. Julien Odoul, membre du bureau national du Rassemblement national et président du groupe RN au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, a demandé à une maman musulmane, qui accompagnait des enfants lors d’une sortie scolaire, de retirer son voile.

Une séquence qui interpelle Zara. Cette mère de famille était jusqu'à récemment parent délégué au conseil d'école de l'école Emile Lesot à Amiens nord (sa fille est au collège depuis la rentrée de septembre). Elle a accompagné de nombreuses sorties scolaire avec son voile depuis que sa fille est en maternelle.

« Je me demande si je dois continuer à accompagner ces sorties scolaires »

La mère de famille amiénoise est revenue sur cette affaire sur France Bleu Picardie : « Je me sens blessée. J’ai toujours accompagné les enfants de l’école en tant que maman voilée, il n’y a jamais eu de problèmes. J’ai même accompagné une sortie à l’Assemblée National avec mon voile : j’y ai été très bien reçue. Mais là, du jour au lendemain, on a l’impression qu’on nous ferme une porte au nez, c’est blessant. _On veut juste suivre nos enfants dans leur scolarité et leur éducation_. »

Depuis que la polémique a éclaté, Zara se pose des questions : « J’ai la boule au ventre. Je me demande comment on va être abordées en tant que mamans voilées. J’ai peur qu’un jour on ne vous laisse plus entrer dans l’école pour aller récupérer un bulletin ou rencontrer un professeur. Je me demande si je dois continuer ou pas à accompagner ces sorties scolaires. Je pourrais peut-être même priver ma fille de ces activités : un enfant est épanoui et fier quand ses parents sont là. Si je dis à ma fille que je ne pourrais pas l’accompagner car je porte un voile sur la tête, comment voulez-vous qu’elle réagisse ? _Pour moi, le voile ne retire rien à la laïcité_. C’est simplement lié à la religion que j’ai choisi de suivre. »

L’interview complète de Zara est à réécouter ici.