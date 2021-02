"Je me sens heureux", face au froid, des sans-abris sont accueillis dans un gymnase à Nantes

Le gymnase Joël Paon, rue des Hauts Pavés à Nantes accueille des sans-abris depuis ce mardi soir. Un plan mis en place par la préfecture du département, pour aider ces personnes en difficultés pendant la vague de froid.

Un dispositif Covid-19

C'est la protection civile qui est chargée du dispositif. En quelques heures à peine, les bénévoles ont installé des barnums individuels pour créer des espaces séparés dans le gymnase en cette période de crise sanitaire. "Il y a une tente, avec un lit et une chaise par personne. C'est un système très apprécié par les personnes parce qu'elles ont leur intimité, elles peuvent laisser des affaires dans les tentes quand elles partent", raconte Charles Marion, bénévole à la sécurité civile qui précise que le port du masque est imposé en dehors des tentes.

Chaque SDF dispose d'une tente dans un gymnase à Nantes pour lutter contre la vague de froid © Radio France - NINA VALETTE

Le gymnase est ouvert dès 16 heures, jusqu'au lendemain 10 heures. Entre-temps, le lieu n'est pas accessible pour les sans-abris. "Le soir, nous proposons un repas pour celles et ceux qui le souhaitent, ainsi qu'un petit déjeuner", précise le bénévole. Quelques heures qui permettent aux sans-abris de souffler. Babacar, qui n'a pas de logement, a profité du dispositif dès la première nuit. "Je suis heureux, ça fait vraiment du bien d'être ici. Entre le froid, le coronavirus, et la maladie, c'est vraiment très difficile en ce moment". À cause de la crise sanitaire, seulement 25 places sont disponibles.

Un dispositif sur l'ensemble du département

Face à la vague de froid, la préfecture ouvre des places d'hébergement © Radio France - NINA VALETTE

Ce déclenchement entraîne :

- l’ouverture d’un gymnase mis à disposition par la ville de Nantes et géré par l’association départementale de la protection civile de 25 places pour des personnes sans solution d’hébergement repérées à la rue par le Samu social et de cinq places en centre d’hébergement à Saint-Nazaire.

-La mise en place de maraudes à destination des personnes à la rue sont donc renforcées sur les territoires de Nantes Métropole et de Saint-Nazaire.

- L'ouverture de places hôtelières supplémentaires sera recherchée en fonction du niveau d’occupation de l’ensemble des dispositifs.