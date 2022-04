"Je me sers en permanence", les automobilistes niçois accros à leurs téléphones

80 % des conducteurs utilisent leur téléphone au volant. C'est la conclusion de l'étude Kantar sur la sécurité routière, pour AXA Prévention. Ce 18e baromètre, réalisé chaque année, révèle un retour des comportements dangereux en voiture.

"Les SMS c'est mortel"

Un constat qui se confirme dans les rues de Nice ou les automobilistes sont accrochés à leurs téléphones. "Je m'en sers en permanence", dit immédiatement un professionnel. "C'est un outil indispensable de travail pour moi donc forcément en voiture je l'utilise aussi mais en essayant de respecter à minimum les règles", promet-il.

S'il sait que c'est dangereux, Marco jure de s'adapter. "Sur l'autoroute je me mets sur la voie de droite entre deux camions", explique le niçois. Pour Olivier, ce sont surtout les messages écrits qui font courir des risques. "Les SMS c'est mortel, tu peux te faire peur", raconte le jeune homme.

"L'utilisation intensive des smartphones sont incitent à jeter un œil et à utiliser nos téléphones de plus en plus"

Pour Frédéric Ozon le président de l'automobile club de Nice, les smartphones font courir de plus en plus de risques aux automobilistes. "L'utilisation intensive des smartphones sont incitent à jeter un œil et à utiliser nos téléphones de plus en plus", constate-t-il.

"Avec les réseaux sociaux et les notifications on vous incite sans arrêt à vous reconnecter avec votre téléphone. L'automobiliste va toujours être tenté d'aller voir son téléphone", analyse Frédéric Ozon. "On détourne le regard de la route, on quitte le volant des mains pour aller écrire et c'est accidentogène", dénonce le spécialiste.