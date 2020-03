"Je me suis demandée ce que j'allais devenir" Cécilia Berder, escrimeuse orléanaise, raconte son confinement

Alors que la France est confinée depuis mardi, midi, c'est le quotidien de millions de Français qui est bouleversé. C'est notamment le cas de celui de Cécilia Berder, escrimeuse orléanaise et membre de l'équipe de France qui témoigne de son quotidien dans notre nouvelle chronique "Ma vie pendant l'épidémie".

Accepter le confinement

Alors que la championne du monde de sabre par équipe, Cécilia Berder, se prépare pour les Jeux Olympiques de cet été, elle reconnaît que la mise en confinement n'a pas été simple : "je m'adapte, mais surtout j'ai accepté que je n'avais pas le choix. Quand mon entraînement a été arrêté, je vous avoue que ça n'a pas été facile, je me suis demandée ce que j'allais devenir, puisque ma vie entière tournait atour des entraînements."

S'entraîner différemment

Cécilia Berder adapte ses exercices d'entraînement depuis la mise en confinement. - Cécilia Berder

Mais pour cette sportive de haut-niveau, qui pratique l'escrime au club d'Orléans depuis ses 17 ans, l'enjeu est surtout de trouver un nouveau rythme, une nouvelle manière de s'entraîner. "C'est une période assez particulière, ça me laisse de temps pour méditer, pour lire, pour faire mon introspection." Néanmoins, la sportive n'a pas totalement arrêté les exercices physiques "j'ai la chance d'avoir un petit espace à l'extérieur de ma maison. Je peux faire de la musculation avec mon poids de corps. En fait il existe de nombreux exercices très simples que l'on peut faire seul chez soi."

L'escrime est un sport créatif, notre niveau ne baissera pas autant que pour d'autres sports très techniques comme la gymnastique rythmique par exemple

Et lorsqu'on lui demande comment elle va faire pour maintenir son niveau, Cécilia Berder préfère rester pragmatique : "je vais perdre un peu mon niveau, c'est certain, mais comme tout le monde. Et puis l'escrime ça reste un sport créatif, donc ça ne nous pénalisera pas autant que dans d'autres sports très techniques, comme la gymnastique rythmique par exemple."

Report des Jeux Olympiques en question

Alors que les sportifs continuent de s'entraîner tant bien que mal, tout comme Cécilia Berder, le Comité International Olympique (CIO) s'interroge sur le maintien des Jeux Olympiques prévus pour la fin juillet 2020. Cécilia Berder préfère quant à elle voir le bon côté des choses, face à un éventuel report des Jeux : "je n'ai aucune compétence en matière médicale, le CIO prendra la meilleure décision possible, j'en suis convaincue. Je suis bien contente de ne pas avoir à prendre cette décision."