Pour encourager la recherche contre le cancer du sein et soutenir les programmes d’aide aux malades, Odyssea organise trois courses/marches ce dimanche à Nantes. 10km, 5km et 1km pour les enfants. Christine Gniadec sera sur la ligne de départ. Elle témoigne de son cancer à livre ouvert.

On estime qu'une femme sur neuf sera concernée par le cancer du sein au cours de sa vie. C'est un cancer qui se soigne bien. Il est guéri dans 85% des cas. Christine Gniadec arrivera dans quelques semaines au bout de son traitement. Cette habitante de Haute-Goulaine (près de Nantes) devenue bénévole à la Ligue contre le Cancer 44 explique comment sa vie a été chamboulée du jour au lendemain quand son cancer a été dépisté en 2011 après une mammographie de routine. Elle avait 47 ans.

C'est comme un petit coup de massue, mais je me suis dit "on soigne une grippe donc on va soigner le cancer". Le traitement lourd dure neuf mois. On en ressort très fatiguée. On est un petit bébé qui doit tout réapprendre. Les chimios m'amenaient à dormir pendant trois jours. Je mettais une heure à me lever. Il faut apprendre à se maquiller parce qu'on perd ses cheveux, ses cils, ses sourcils. Donc c'est tout un apprentissage qui prend du temps. Mais c'est pas grave, il faut aller de l'avant.