"Je me suis laissé embarqué" : un repenti du djihadisme raconte son parcours en Isère

"C'est mon combat depuis des années", raconte ce mercredi 7 juin Mourad Benchellali. Cet homme originaire de Vénissieux est en conférence à La Tour du Pin ce mercredi pour raconter son parcours : enfant, poussé par son frère radicalisé, il se rend en Afghanistan et tombe dans le piège d'Al Qaïda.

ⓘ Publicité

"Mon grand-frère y avait été lui-même quelques années auparavant, il s'était radicalisé et il considérait que sa première mission était de convaincre son frère d'y aller à son tour", explique l'auteur du livre Le Piège de l'aventure. "J'étais très jeune, c'était avant les attentats du 11 septembre, je me suis laissé embarqué. A l'époque je pars surtout pour faire plaisir à un frère que j'admire et pour quitter mon quartier".

Mais sur place, c'est la désillusion et Mourad décide de fuir. Il est arrêté dans la foulée et envoyé à la prison de Guantanamo, afin d'être rapatrié en France. "Quand je suis arrivé dans les prisons françaises, j'ai constaté que des jeunes étaient attirés par le même parcours que le mien, pour des mauvaises raisons", constate Lourad Benchellali. "J'ai considéré que j'avais le devoir de leur raconter la réalité du terrain. Depuis ce temps-là, je témoigne dans les écoles ou lors de conférence comme à la Tour du Pin cet après-midi".