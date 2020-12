« Je n’ai jamais aussi peu lu que cette année », l’année 2020 à la librairie des Bauges à Albertville

« Je n’ai jamais aussi peu lu que cette année ». C’est la confession d’un libraire savoyard en cette fin d’année 2020. Une année exceptionnelle, à la fois terrible et inventive. Témoignage de Thomas Berrond, libraire, propriétaire de la librairie des Bauges à Albertville et du Garage.

L'année 2020 exceptionnelle, inédite, difficile, chaotique... Retour aujourd’hui sur la situation des librairies. Fermées pendant tout le premier confinement, ouvertes en click and collect pendant le second, elles font parties des commerces les plus impactés par la crise.

"On a appris à gérer au jour le jour" Thomas Berrond, libraire Copier

Pendant les confinements, pour garder le contact avec ses clients et ses lecteurs, la librairie a dû s’adapter. Elle a proposé des live Stream, des diffusions en temps réel de vidéos. La librairie des Bauges a aussi crée des mini-vidéos avec les coups de cœurs des libraires et la présentation de livres. Pour tout cela il a fallu acheter du matériel et se former.