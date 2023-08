"Je n'ai jamais vu ça à La Rochelle" : des policiers à cheval pendant six jours

Sur le Vieux-Port de La Rochelle, les réactions ne se font pas attendre. Dès l'arrivée des policiers à cheval, une foule se forme autour d'eux pour prendre des photos. "Je n'ai jamais vu ça à La Rochelle", s'exclame Nina, tout sourire. Et pour cause, c'est la première fois.

Des policiers vont patrouiller à cheval dans les rues pendant six jours. A partir de ce mercredi 16 août, deux fonctionnaires de la brigade équestre de Seine-et-Marne venus en renfort vont patrouiller pendant trois jours dans les rues de La Rochelle, puis deux autres venus d'Essonne prendront la relève. Ils couvriront notamment des secteurs touristiques comme le Vieux-Port, le Gabut, ou encore la plage de la Concurrence.

Et s'il y en a sur qui ça fonctionne, ce sont bien les enfants : "Ils sont beaux les chevaux", s'amuse Leïa. "C'est très sympa pour les enfants, c'est autre chose que de voir des voitures", commente Audrey, sa mère. Justement, le but premier de l'opération est de "travailler sur le rapprochement police/population avec l'animal particulièrement attractif et dissuasif", explique Jean-Emmanuel Cotelle, responsable de la brigade équestre de Seine-et-Marne. "C'est un excellent vecteur de communication." Et cela semble fonctionner... Beaucoup s'approchent et interrogent les forces de l'ordre.

Dès l'arrivée des chevaux, petits et grands se massent pour les prendre en photo ce mercredi 16 août à La Rochelle. © Radio France - Fanny Baye

A plus de 2m50 de haut

Mais la brigade équestre est aussi présente pour mener des actions de prévention et pour intervenir et verbaliser en cas de besoin. "On peut intervenir surtout dans ce qui est gestion de foule. Au vu de la hauteur à laquelle on est, les gens nous voient plus facilement et on a aussi une meilleure visibilité", poursuit le responsable de la brigade équestre de Seine-et-Marne.

L'avantage qu'offre la visibilité à une hauteur de plus de 2m50, c'est aussi ce que souligne le commissaire Anthony Touzet, directeur adjoint à la sécurité publique en Charente-Maritime. "On demande ce renfort de brigade lors de la saison estivale où on a un afflux de population important pour pouvoir effectuer les surveillances de manière plus efficace."