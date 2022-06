"Je n'ai pas de solution" : faute de personnel, un couple met en vente son restaurant à Sainte-Croix-du-Verdon

Patricia Prevotat et son mari recherchent activement un repreneur. Après trois ans d'activité, le couple a décidé de mettre en vente son restaurant, situé dans les Alpes-de-Haute-Provence, épuisé et découragé. La difficulté à trouver du personnel et à le garder aura eu raison de leur motivation.

Quand le rêve se transforme en cauchemar. Il y a trois ans, Patricia Prevotat et son mari, deviennent propriétaires du restaurant L'Actuel à Sainte-Croix-du-Verdon, dans les Alpes-de-Haute-Provence, à la limite avec le Var, avec vue sur lac de Sainte-Croix. La clientèle est au rendez-vous, tout se passe bien jusqu'en octobre dernier. Un cancer du sein est diagnostiqué à Patricia. Cette mère de trois enfants doit donc quitter les cuisines et arrêter de travailler afin de se soigner. Le restaurant n'est ouvert que d'avril à septembre, durant la saison estivale, le couple doit donc trouver quelqu'un pour la remplacer, ainsi qu'un serveur puisque la serveuse qui officiait jusqu'alors est partie. Malgré les difficultés de recrutement, les restaurateurs parviennent à trouver du monde et sont donc prêts pour l'ouverture en avril.

"Elle a dit que c'était trop compliqué, trop fatiguant, trop dur"

Mais c'est là que les problèmes commencent. Au bout d'à peine une journée, la serveuse qu'ils venaient de recruter et qui était en période d'essai, décide d'arrêter. "Elle a dit que c'était trop compliqué, trop fatiguant, trop dur et qu'elle ne tiendrait pas la saison." Patricia tente donc de recruter en urgence, sans succès. "Franchement, on a publié des posts partout, sur LinkedIn, sur Pôle Emploi, on a essayé à plein plein d'endroits, on n'avait aucune proposition. Mon mari a dit 'écoute, on va faire moins de couverts et je vais assurer le service en plus du bar." Le cuisinier, payé selon Patricia 3 000 euros par mois et ayant un appartement de fonction, tient lui deux mois, jusqu'à dimanche dernier. "Cela faisait plusieurs fois qu'il disait qu'il en avait marre et il m'a dit 'oui, vous vous rendez-compte il est 14h et je suis encore là' puis il est parti donc en plein service. Et là on vient de recevoir un arrêt maladie pour dépression."

"On est en train de jeter tout ce qui avait été préparé"

Sans cuisinier ni serveur, le restaurant est fermé et Patricia explique que depuis le week-end dernier, "on est en train de vider les frigos, de jeter tout ce qui a été préparé, on a dû appeler nos clients pour annuler les réservations, ça fait mal au cœur." La restauratrice le sait, recruter à la fois un serveur et un cuisinier va être particulièrement compliqué en cette période, donc pour elle, trop c'est trop. "Je n'ai plus cet élan en fait, je suis fatiguée, j'en ai marre, je n'ai pas de solution mis à part la vente du restaurant." Le couple est donc en recherche active d'un repreneur. L'établissement, d'actuellement 40 couverts, est à vendre au prix d'environ 220.000 euros.

Une situation d'urgence

Il y a urgence car économiquement, ça devient de plus en plus difficile pour le couple. "Financièrement, c'est très compliqué, j'ai mes charges qui continuent de tomber, j'ai mon stock à payer alors que je n'ai plus de rentrée d'argent. On était moi et mon mari sur le restaurant, mon mari n'a pas de profession à côté. J'ai des enfants qui sont encore dépendants financièrement donc oui, on est dans l'urgence."

Une fois que le restaurant sera vendu, Patricia explique qu'ils réfléchissent à ouvrir non pas un restaurant, mais pourquoi pas une chambre d'hôtes.