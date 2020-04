"Je n'ai pas hésité une seule seconde", le chef de bord du train des malades du coronavirus raconte son voyage

Laurent Chauvel, chef de bord à la SNCF était à bord du train qui a transporté 24 malades du Coronavirus entre Paris, Saint-Brieuc et Brest. Encore très ému, il nous a raconté cette opération marquée à jamais dans sa mémoire.

Ce mercredi 1er avril, deux trains sanitaires ont quitté Austerlitz pour rejoindre la Bretagne. Un des trains a rallié Rennes avec 12 malades franciliens du coronavirus à son bord. Un autre, avec 24 malades, s'est arrêté à Saint-Brieuc puis à Brest. Une opération exceptionnelle qui a mobilisé du personnel médical, les forces de l'ordre et des agents de la SNCF.

Laurent Chauvel, chef de bord de 52 ans affiche trente années d'expérience à la SNCF. Il a fait le voyage entre Paris et Brest. Encore troublé par ce qu'il a vécu, il a accepté de nous raconter ce trajet si particulier.

Quelle image garderez-vous de ce voyage ?

L'arrivée dans la gare. Elle a été très émouvante. Je suis passé devant le personnel soignant, tout en blanc, ça m'a tout de suite "mis dans l'ambiance" si je peux dire. Il y avait du monde. (Il s'interrompt, ému) Je suis ensuite passé devant le train pour rejoindre ma place et j'ai vu ces civières avec les malades allongés. On perçoit le côté humain et il y a toute la lourdeur des appareils. Ça ne laisse pas indifférent.

Avez-vous hésité à faire ce trajet ?

A aucun moment (sa gorge se noue). Ça a été une évidence pour moi de m'inscrire dans ce projet. J'ai moi-même quatre enfants. Mon épouse et ma fille sont infirmières. Ça restera gravé en moi. C'est une expérience émouvante mais belle. C'est indispensable. Agir comme cela c'est contribuer à faire en sorte qu'on puisse sauver des vies.

Est-ce que ce genre de train se conduit différemment ?

Oui, il y a une attention particulière sur la conduite car les voies ne sont pas droites. Il faut être encore plus vigilant que d'habitude pour avoir le moins de chocs possibles. On nous a aussi demandé de faire des annonces pour aviser le personnel médical qu'il allait y avoir des coupures électriques, même de quelques secondes. Ce sont des procédures habituelles pour économiser l'électricité et il fallait les prévenir pour ne pas les déstabiliser.

Vous avez conscience que vous avez aidé à sauver des vies ?

J'ai pris une petite part à cette chaîne de solidarité. Mais ce que font les médecins, les infirmières, les brancardiers, les aides-soignants est primordial. On a tous une responsabilité. Tout le monde a une part à jouer.

