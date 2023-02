Un déserteur ukrainien a trouvé refuge en Vaucluse : "Je n'ai pas le droit d'être ici"

Ses mots sont rares, comptés, pesés. En fuyant l’Ukraine un peu plus de deux mois après le début du conflit, Alexandre (prénom d’emprunt) sait qu’il est considéré comme un déserteur. "Seuls les hommes qui ont trois enfants avaient le droit de partir. Je n’en ai que deux."

ⓘ Publicité

La décision d’envoyer sa femme et ses enfants en France a été rapide à prendre. "Les troupes russes ont commencé à bombarder l’aéroport qui était à deux kilomètres de chez nous. Il était clair que les bombes feraient également des dégâts sur les bâtiments civils. Nous sommes partis assez rapidement" raconte-t-il au milieu de longs silences. "Deux heures après notre départ, les tanks entraient dans la ville et encerclaient tous les bâtiments civils."

Né dans une petite localité de la région du Donbass, Alexandre part habiter à Kiev il y a 11 ans pour trouver du travail. C’est finalement à Boutcha (une ville située à 25 km au nord-ouest de la capitale) qu’il s’installera avec sa femme puis ses enfants. C’est justement sa femme qui quittera l’Ukraine en premier. "Je l’ai envoyée avec les enfants chez sa sœur qui habite Avignon et qui disposait déjà d’un permis de séjour." Début avril, des centaines de cadavres de civils seront retrouvés dans les rues de la ville.

"Je n'ai pas le droit d'être ici." (Alexandre)

Conscient que son exil en France s’annonce long, Alexandre et sa famille tentent de s’intégrer. Une intégration qui débute par des cours de français. Pour le moment, il n’arrive à prononcer que quelques timides mots. "Nous ne sommes évidemment pas encore au bout de notre processus d’intégration, mais on a été énormément aidé ici. Si on n'avait pas reçu cette aide, les choses seraient allées beaucoup plus lentement."

Discret sur sa vie d’avant par crainte d’être retrouvé -"Je n’ai pas le droit d’être ici" rappelle-t-il - impossible de savoir le métier qu’il exerçait dans son pays. En revanche, Alexandre a une certitude : "Ici, je ne trouverai pas de travail qui correspond à ma qualification, donc je cherche des domaines qui soient un peu voisins." Nous n’en saurons pas plus.

Interrogé sur son éventuel retour en Ukraine, Alexandre prend le temps de la réflexion. Comme pour botter en touche, il affirme que "le jour où la guerre se terminera et suivant les conditions", il pourra "répondre à la question". Des regrets d’avoir quitté son pays ? Alexandre restera discret sur la question, comme gêné. En revanche, il avouera que quand il parle avec des Ukrainiens, "tout le monde est d’accord pour dire qu’on vivait dans de très bonnes conditions. La corruption mise à part, certains domaines étaient plus avancés qu’en France. À comparer les deux pays, on se dit que si la guerre n’avait pas eu lieu, on aurait beaucoup mieux vécu en restant chez soi".

"Je ne regrette absolument pas d'avoir quitté le pays." (Tanya)

Reste que l’Ukraine d’aujourd’hui ne ressemble plus du tout à celle d’avant. Tanya, une jeune mère de famille, en a fait l’amère expérience. Réfugiée en Pologne dans des conditions "humanitaires compliquées", Tanya rêve du Portugal. C’est finalement à Avignon qu’elle posera ses bagages et ceux de son fils Ilya. "C’était sur la route vers le Portugal, et surtout, c’était au Sud". L’Ukraine, Tanya a eu l’occasion d’y retourner à deux reprises.

"Mes parents vivent toujours à Kharkiv, j’y suis allée récemment". La première fois, elle a refusé que les retrouvailles se fassent dans sa ville de naissance. "Nous nous étions donné rendez-vous ailleurs. Je ne pouvais pas imaginer voir ma ville, ma maison, détruites. Je n’étais pas prête." En faisant défiler les photos sur son portable, Tanya affirme en revanche s’être préparée pour son deuxième voyage. "J’ai pris sur moi. J’ai pu constater des dégâts. Devant ce spectacle, je ne regrette absolument pas d’avoir quitté le pays et d’être en France, mais bien sûr, je continue à m’inquiéter pour ceux qui sont restés." Sur le chemin qui la ramenait vers le Vaucluse, Tanya fait alors un constat : "Auparavant j’ai pu me dire que je m’ennuyais un peu à Carpentras, que ça n’était pas fait pour moi, que je me sentais étrangère. Mais après être revenue d’Ukraine, je me suis dit que c’était ma deuxième maison. Que j’avais enfin trouvé mon chez-moi."

Assis à ses côtés, son fils écoute. Quand on lui demande également s’il est heureux d’être en France, sa réponse fuse : "L’Ukraine me manque énormément et cette réinstallation me coûte beaucoup." "Si on proposait à mon fils de retourner en Ukraine, il serait le premier à filer avec ses bagages", conclut Tanya.