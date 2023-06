"Je n'ai plus aucune motivation" : des greffiers en colère mobilisés devant la Cour d'Appel de Montpellier

"Face au mépris, la colère". C'est ce qui était inscrit sur de nombreuses pancartes brandies par la cinquantaine de greffiers, ce lundi midi, devant la Cour d'Appel de Montpellier. Une mobilisation pour dénoncer de trop mauvaises conditions de travail, à cause notamment d'un cruel manque de personnels, ainsi qu'une non-reconnaissance de leur métier.

Les mesures annoncées par le ministre de la Justice début 2023 n'ont pas suffi à calmer la colère de ces fonctionnaires de la justice. Les échanges étaient d'ailleurs tendus ce vendredi 16 juin, au tribunal judiciaire de Montpellier. Eric Dupond-Moretti a rappelé sa volonté d'embaucher 1.500 magistrats et 1.500 greffiers, en France. C'est une bonne nouvelle mais la mesure est insuffisante pour les greffiers qui ont souhaité interpeller le ministre, ce lundi midi.

"Trop, c'est trop ! Monsieur le Ministre, rappelez-vous ce qu'est un greffier, puisqu'apparemment vous avez oublié sa place incontournable et essentiel dans la machine judiciaire", pouvait-on entendre sur les marches de la Cour d'Appel. Le greffier est en effet responsable du bon déroulement de toutes les procédures judiciaires.

"Je suis fatiguée, épuisée."

Manque d'effectifs, surcharge de travail... cela fait des années que ça dure, dénonce Myriam Masotti, greffière depuis 27 ans : "Je travaille dans un service où on est censés être quatre greffiers. Actuellement, on est deux. On a des audiences qui commencent à 8h30, qui finissent au mieux à 14h, sans pause. C'est toutes les semaines ainsi." Forcément, il y a des conséquences. "Je suis fatiguée, épuisée", confie Naïma Digini, greffière à la Chambre d'instruction. La Montpelliéraine a débuté sa carrière il y a dix ans, et remarque bien une évolution. "Sincèrement, je viens le matin, je ne suis plus motivée. Pourtant, j'aime mon métier. Je n'ai plus aucune motivation. c'est très grave, je vois des collègues qui craquent et qui sont en arrêt maladie parce qu'ils en peuvent plus."

Naïma Digini, greffière à la Chambre d'instruction de la Cour d'Appel de Montpellier. © Radio France - Emma Saulzet

Les greffiers souhaitent "être traités à leur juste valeur". À commencer par la reconnaissance de leur métier. Le greffier est un agent de catégorie B de la fonction publique, un échelon en dessous de nombreux autres magistrats, ce qui signifie un salaire plus bas. "On demande la catégorie A, parce que justement depuis quelques années on voit tous nos homologues fonctionnaires dans la justice monter en catégorie, et nous toujours pas", explique Marine Brunet, greffière à la Chambre des appels correctionnels.

Cette mobilisation était une première pour beaucoup de greffiers. "Je crois que la dernière mobilisation remonte à 2014, donc on ne se fait pas beaucoup entendre. Je pense que c'est significatif du mal être des greffiers", ajoute Marine Brunet. Ils envisagent une grève s'ils ne sont pas entendus par le gouvernement. Même s'ils espèrent "ne pas en arriver là".