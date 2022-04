"Je n'ai plus de canards" : sur les marchés de Dordogne, déjà des étals vides à cause de la grippe aviaire

Personne ou presque ne s'arrête devant l'étal de Marie-Jo, sur le marché de Terrasson. Il est quasiment vide. Seules quelques pièces d'agneau sont dans la vitrine réfrigérée. Ce qu'elle vend depuis 10 ans, ce sont des magrets, des foies gras frais, d'un producteur du coin. Aujourd'hui elle n'a plus rien : "Je n'ai plus de canards. Là où je les prenais, on lui a tout abattu. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je vends de l'agneau mais c'est secondaire, c'est pour montrer aux clients fidèles que je suis encore là. J'irais peut-être faire comme d'autres et demander le RSA", raconte la petite dame.

Elle a déjà connu la crise aviaire, en 2016, à l'époque elle n'avait pas eu de canard pendant trois mois. Cette année, c'est pire, le virus de la grippe aviaire progresse de jour en jour en Dordogne, avec plus de 180 000 volailles abattues. Marie-Jo craint une pénurie de magrets, et elle n'est pas la seule, sur le marché de Terrasson. Sa veste noir de chef boutonnée, un grand sac à la main, Jean-Claude cherche des produits pour son restaurant dans la commune. Il a de plus en plus de mal à trouver : "Vous avez vu comme le prix du magret augmente ? Moi je le vends à 15 euros dans mon restaurant avec les pommes de terre sarladaises, et ma petite sauce. Si je le vends plus cher, personne ne le prendra. On va s'adapter. On va faire des portions moins grandes et des quantités moindres. Il faut qu'on survive".

"Dans deux mois, je n'ai plus rien à vendre"

Devant lui, il reste quelques magrets à Florence, une éleveuse du Terrassonnais. 18 euros le kilo, elle n'a pas augmenté ses prix. Ce sont ses derniers, après, elle n'aura plus de canetons : "De toutes façons, dans environ deux mois, je n'ai plus rien à vendre. Je devais rentrer 500 canetons en avril, c'est bloqué. L'été, on fait des marchés du soir, on n'aura rien de rien. Et mes employés seront au chômage technique", affirme la commerçante. Elle voit déjà certains de ses clients se dépêcher d'acheter du canard gras tant qu'il y en a, pour faire des conserves et du pâté.

Dans les restaurants, le canard c'est l'image du Périgord, c'est ce que les touristes viennent manger. Certains restaurateurs craignent de devoir augmenter leurs prix, pour pouvoir servir du magret. A Montignac, le patron d'un petit restaurant avec sa femme près de la mairie ne fait plus de magret : "Mes fournisseurs n'ont plus de magret ! Il y en a un qui en a, mais c'est trop cher, c'est ingérable, le kilo est passé de 12 à 17 euros. On ne va pas vendre un magret à 30 euros le kilo ! Ou alors, il faut acheter du surgelé qui vient de je-ne-sais-où. Moi, je vais changer mon fusil d'épaule". A la place du canard, cet été pour les touristes, il fera des pizzas.