"Je n'ai plus de vélo pour enfant" : les magasins parisiens confrontés à des soucis d'approvisionnement

Pour Anna, le cadeau de Noël est tout trouvé. "Ce sera un vélo, car on m'a volé le mien, la semaine dernière, devant mon travail". En plus d'un bon cadenas, cette fois-ci, la jeune parisienne ne demande que ça à ses parents. Ils lui donneront le billet, à elle de chercher le modèle. "J'aimerais bien un vélo de ville classique, style hollandais où l'on est bien droit dessus, mais 200 euros maximum, j'ai du mal à trouver", reconnaît-elle.

Dans la plupart des boutiques, les modèles à bas prix partent à toute vitesse. Et ça n'est rien à côté de la gamme pour enfants. Dans le magasin Culture Vélo, situé dans le 12e arrondissement parisien, l'espace où elle est principe exposée est complètement vide.

La fabrication des composants du vélo ralentie au printemps

"Le vélo pour enfant, par définition, est le cadeau de Noël, assure le directeur, Jean-Olivier Lassere. J'en ai en général une vingtaine, mais là, je n'ai plus de vélo pour enfant. Plus un seul en stock". Et quand il en reçoit un ou deux, "ils partent dans la journée car on est assailli de demandes".

Comment expliquer une telle pénurie, qui se retrouve dans quasiment tous les magasins parisiens ? Jean-Olivier Lassere avance une explication. "Les fabricants ne peuvent pas répondre à la demande, depuis juillet-août. Du fait du confinement, il y a eu une baisse des productions dans les usines asiatiques, qui ont été fermées pendant plusieurs mois." Et comme 90% des composants d’un vélo viennent d’Asie, sans eux, pas de production.

Je cherche depuis cet été, et je ne trouvais rien

Pour trouver un vélo pour enfant, il faut tenter les grandes enseignes qui disposent d’un stock plus conséquent. Benoit sort de l'une d'elles et vient enfin de trouver son bonheur ou plutôt celui de son fils. "Je lui ai acheté un VTT car le sien devenait trop petit. Mais ça a été dur. Je cherche depuis cet été, et je ne trouvais rien. Hier, je suis passé par hasard dans l'enseigne et ils en avaient un de disponible. Je l'ai de suite réservé !"

Le VTT 24 pouces lui a coûté un peu plus de 300 euros. Plus cher que ce qu’il aurait voulu mettre. Mais. au moins, son fils aura un vélo sous le sapin.