Journée des aidants : "Je n'arrive plus à faire face" : l'épuisement de Joëlle, en Savoie

Joëlle Audouin s'occupe de son mari hémiplégique depuis des années. La Savoyarde de La Rochette attend beaucoup du congé indemnisé pour les aidants qui est entré en vigueur la semaine dernière. Le gouvernement a donné un coup de pouce : un congé indemnisé pour les aidants, d'une durée maximum de trois mois, fractionné, et pouvant être renouvelé jusqu'à un an. La mesure avait été approuvée en octobre 2019 par l'Assemblée Nationale.

Épuisement et arrêt maladie

En France, ils sont 8 à 11 millions à s'occuper d'une personne handicapée, malade ou âgée et près d'un aidant sur deux est salarié. Joëlle Audouin en fait partie, cadre de santé savoyarde de Bourneuve, près de La Rochette, elle travaille tous les jours à Grenoble. "J'ai des journées de 12 heures de travail, je pars à 6 heures 30 le matin, je rentre il est 18 heures 30 et ensuite je dois m'occuper de mon mari", explique-t-elle. "Il a des auxiliaires de vie la semaine, mais elles ne viennent pas assez longtemps, le reste du temps il est très seul".

Je suis en arrêt maladie depuis le 22 septembre, j'ai consulté mon médecin du travail qui m'a dit qu'il faudrait peut-être baisser ma quantité de travail, me mettre à 80 % - Joëlle Audouin, aidante

Joëlle Audouin est épuisée : "Je fais des insomnies, je suis très irritable, et je n'arrive plus à faire face à ma charge de travail", souligne-t-elle.

"43 à 52 euros par jour, c'est très insuffisant

Alors forcément, le congé pour les aidants, ça la réjouit : "Ça va vraiment faire une bouffée d'oxygène pour tous ceux qui vivent des moments difficiles", affirme-t-elle. Le congé est indemnisé à hauteur d'environ 43 euros par jour pour les personnes vivant en couple et de 52 euros par jour pour une personne seule. Mais pour Olivier Morice, délégué général del'association Je T'aide, c'est très loin d'être suffisant. "En France on considère que le seuil de pauvreté est juste au dessus des 1000 euros, avec 43 euros vous êtes en deçà du seuil de pauvreté. Comment gérer la situation quand on aide, que l'on doit payer ses propres frais et les soins et les restes à charges pour la personne accompagnée ?", explique-t-il.

On doit vraiment débourser de sa poche quand on aide son proche. Donc cette rémunération est vraiment symbolique mais elle ne permet pas de vivre, ni de survivre - Olivier Morice, délégué général de l'association Je T'aide

Selon les chiffres du ministère des Solidarités et de la Santé, en 2030 un actif sur quatre sera un aidant.

En Savoie, l'association Accueil Savoie Handicap organise ce mardi 6 octobre une journée de mobilisation numérique pour les aidants. Plusieurs ateliers comme la sophrologie ou des tables-rondes et des ateliers d'écriture sont organisées. Tout le programme est disponible sur le site ash73.com.