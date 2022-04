"Je n'avais jamais vu la mer" : des réfugiés ukrainiens accueillis gratuitement à l'hôtel à Audierne

"C'est la première fois que ma famille et moi voyons l'océan". Après leur fuite de Kiev, Margerita, sa mère et ses deux petits frères ont trouvé refuge tout au bout de l'Europe, dans le Cap-Sizun. Ils sont hébergés à l'hôtel-restaurant Le Cabestan d'Audierne (Finistère) pour une semaine, le temps de se reposer et de décider de la suite. Dans quelques jours, ils partiront s'installer à Dusseldorf, en Allemagne, où la jeune femme a trouvé un stage de fin d'études.

"Je ne savais même pas que la Bretagne existait", sourit Margerita. A priori, rien ne prédisposait sa famille à se réfugier dans cet hôtel du bout du Finistère. C'est sans compter sur le site Hospitality Helps, qui propose aux gérants d'hôtels de mettre à disposition des chambres pour les réfugiés pour cinq nuitées. Marie-Noëlle Rinquin, la patronne du Cabestan, n'a pas hésité lorsqu'elle a eu vent de l'opération. "C'est un de nos amis qui a lancé cette idée. On a aussitôt proposé cinq de nos chambres. On est quand même très loin des grandes villes ou des frontières, on ne s'attendait pas forcément à avoir de la demande. Mais en quelques jours, toutes les chambres ont été réservées pour tout le mois d'avril !"

"Ils sont émerveillés"

Depuis trois semaines, les réfugiés se succèdent, et les amitiés se nouent avec le couple de gérants. "Nous avons accueilli deux jeunes femmes extraordinaires, qui sont reparties pour Berlin. Puis un couple de jeunes gens, dont l'homme ne souhaitait pas se battre, en raison de sa foi." Les premières craintes du début se sont vite envolées. "On s'est demandés comment nourrir autant de monde matin midi et soir, comment communiquer... Mais les gens qui viennent ici parlent pour la plupart très bien anglais, et sont extrêmement respectueux". Pour l'instant, aucun d'entre eux n'a souhaité rester dans le Cap-Sizun plus de quelques jours. "Ils sont surpris de voir que les Français parlent très peu anglais", constate Marie-Noëlle.

L'hôtel Le Cabestan est un des seuls en France référencés sur ce site, et la plupart des réfugiés arrivent là complètement par hasard. "En général, ils ne connaissent pas du tout la Bretagne. Ils sont émerveillés ! Ce genre de paysage, l'architecture, c'est très nouveau pour eux. Beaucoup voient l'océan pour la première fois". Marie-Noëlle a prévu de mettre ses chambres à disposition jusqu'à la mi-mai. Elle souhaite continuer plus longtemps, mais craint de ne pas pouvoir faire face aux frais d'hébergement et de nourriture. "On pense à chercher des sponsors, qui pourraient prendre en charge le coût de quelques nuits, ou de quelques repas. Ça nous permettrait de proposer plus de chambres".