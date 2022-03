La MSA (la Mutualité Sociale Agricole) lance une grande campagne de communication sur le suicide chez les agriculteurs. Ils sont 20% de plus à mettre fin à leurs jours que le reste de la population. Arnaud Sauvage a 48 ans, il est agriculteur à Meslay-du-Maine, il a connu un gros passage à vide.

"Je n'étais même plus capable d'aller dans mon bureau", Arnaud Sauvage, agriculteur victime d'un burn-out

"Si je témoigne, c'est pour donner de l'espoir aux gens qui sont malades ou à leurs proches." Arnaud Sauvage s'est sorti d'un burn-out. Cet agriculteur de Meslay-du-Maine a 48 ans. Tout commence en novembre 2014 : "je faisais des crises d'angoisse, j'avais goût à rien, j'étais incapable d'aller dans mon bureau, j'ai été arrêté pendant 8 mois. Pourquoi j'ai fait un burn-out, certains diront que c'est la crise de la quarantaine moi je dirais plutôt que c'est un surmenage!"

Je n'étais plus en phase avec mes objectifs de vie, l'élément déclencheur, c'est mon fils qui a eu des problèmes de santé et j'étais incapable de me libérer du temps pour être à son chevet-Arnaud Sauvage

8 mois d'hospitalisation dans une clinique

Arnaud Sauvage a décidé de couper avec son quotidien. Direction une clinique sur Laval, une prise en charge psychologique et médicamenteuse, nécessaire et même indispensable : "je pleurais régulièrement, j'étais incapable de prendre des décisions, le burn-out c'est une souffrance pour celui qui le vit mais c'est aussi une souffrance pour l'entourage. Le problème dans nos professions, c'est de s'éloigner de son exploitation. car l'idéal c'est de s'extraire du lieu anxiogène. Il fallait que je parte de chez moi, je suis parti 8 mois. "

La guérison passe par la parole

L'agriculteur de Meslay-du-Maine a changé de vie aujourd'hui. Il pense plus à lui, à ses proches et il a décidé de se consacrer uniquement à la terre, fini l'exploitation de vache laitière : "dès que j'ai pris cette décision, bizarrement j'ai été mieux." Arnaud Sauvage n'a jamais eu de pensées suicidaires, mais le suicide chez les agriculteurs est 20% plus élevé que chez le reste de la population. Un numéro de téléphone a été mis en place pour prévenir le risque de passage à l'acte : Agri Ecoute 09.69.39.39.19.