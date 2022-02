"Je n'ose plus le porter que 4 heures par nuit", un Auxerrois attend le rappel de son appareil respiratoire

"Au lieu de le porter 7h30 par nuit, si je me réveille je ne le mets que 4 heures (le minimum obligatoire, ndlr) parce que je me dis que ça fait peut-être deux-trois heures de santé gagnée", se confie José Rossetto, dans le salon de son appartement HLM. À 70 ans, cet Auxerrois est inquiet du manque de communication de la part de Philips et de la société Linde, qui lui loue son appareil respiratoire. Atteint d'apnée du sommeil, cela fait maintenant plus de seize ans qu'il utilise un tel dispositif, prescrit médicalement. Quatre ans qu'il est équipé d'un des appareils qui posent actuellement problème.

La société Philips a annoncé en juin dernier que certains de ses équipements respiratoires pouvaient causer des problèmes de santé à cause de la mousse située à l'intérieur. Huit mois plus tard, seuls 7 % ont été rappelés. La semaine dernière, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), a reproché à Philips de ne pas tenir ses engagements et a exigé le remplacement des trois-quarts des appareils d'ici fin juin.

Une absence totale d'information

C'est à ce moment là que José Rossetto a appris à la télévision que son équipement pouvait poser souci. "J'ai été choqué, décrit-il. _Ce n'est quand même pas normal (_de l'apprendre de cette manière). On n'a reçu aucune information."

Il a alors tenté à de nombreuses reprises de joindre l'entreprise qui lui loue le matériel mais en vain, il n'a jamais pu obtenir d'interlocuteur. "C'est très angoissant, explique-t-il. Moi je me soigne, j'essaie de faire au mieux et l'organisme qui nous fournit nos appareils ne nous renseigne pas. Quant c'est important comme ça, ça doit être plus réactif que ça. La santé d'une personne, on n'attend pas."

Ce manque de réaction est d'autant plus irritant que ce n'est pas dans les habitudes de la société Linde, qui lui loue son matériel. En temps normal, chaque fois que le septuagénaire a besoin de faire changer une pièce ou un masque, il reçoit un colis dans les 48 heures après avoir appelé le standard.

Depuis qu'il a appris que le matériel comportait des risques, José Rossetto est plus rétif à utiliser son appareil respiratoire pourtant vital. Copier

À court terme, la mousse dans les appareils peut causer des toux et des maux de tête mais ce sont surtout les effets sur la durée qui inquiètent l'ANSM. Cette dernière demande à Philips de mener une étude, notamment sur les risques liés au cancer. En attendant le rappel du matériel, elle recommande tout de même aux utilisateurs de continuer à porter leur masque respiratoire la nuit.

José Rossetto attend toujours une date de rappel

Et pour cause, le dispositif est vital pour les personnes souffrant d'apnée du sommeil car sans, il peuvent faire un arrêt cardiaque ou un AVC. José Rossetto a fait l'expérience d'une nuit sans porter de masque, il y a plusieurs années, et il l'a immédiatement regretté : "_Je me suis réveillé en étouffant, j'étais tout rouge d'après ma femme. J'étais vraiment coincé. Je n'ai pas eu de séquelle mais quand j'ai dit ça à mon pneumologue, il m'a dit : '_José, il faut porter l'appareil parce qu'autrement tu peux rester coincé, tu vas aller aux urgences et tu peux revenir ou ne pas revenir'."

Il est important de disposer d'un appareil respiratoire car l'apnée du sommeil comporte de sérieux risques. Copier

Depuis qu'il a appris que les appareils Philips pouvaient causer des problèmes de santé, il continue donc de l'utiliser dans la crainte. Lorsque nous sommes allés à sa rencontre, ce lundi, il venait enfin de recevoir un courrier de la société de location Linde, quelques heures auparavant. S'il a été d'abord soulagé d'enfin obtenir des nouvelles, l'inquiétude est revenue car il s'agit d'une lettre type qui n'apporte qu'une seule information : Philips rappelle bien tous ses appareils. Mais aucune date n'est fournie. "Donc on doit continuer de le porter mais on ne sait pas jusqu'à quand, on attend", conclue-t-il exaspéré.