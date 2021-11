"Je ne concevais pas une journée sans lui" : une marche blanche pour Ismaël, étudiant à Pau mort en montagne

Sur le boulevard des Pyrénées, une cinquantaine de personnes ont défilé ce mercredi pour rendre hommage à Ismaël, étudiant mort en montagne le 10 novembre. Son corps a été retrouvé près des lacs d'Ayous (Pyrénées-Atlantiques). Il était passionné par les cimes.

Parmi les marcheurs, de nombreux autres étudiants, et quelques enseignants. "Je ne concevais pas une journée sans lui. On se voyait à chaque pause. _J'aimais sa simplicité_" se souvient Achraf, l'un de ses camarades de classe. "Cela a touché beaucoup de monde dans la fac, on trouve ça très triste" souligne Alyssa, également étudiante à l'UPPA. Deux cagnottes ont été organisées, sur internet et en main propre. 5000 euros ont été collectés pour les proches d'Ismaël. Dans le cortège l'une de ses camarades de classe souhaite aussi mettre l'accent sur l'importance de la prévention en montagne.

En images - marche blanche en hommage à Ismaël, étudiant à l'UPPA

Les camarades de classe d'Ismaël rendent hommage à ce passionné de montagnes © Radio France - Manon Meyer

Achraf, l'un de ses camarades de classe, lit un texte qu'Ismaël avait écrit pour son devoir d'espagnol sur la montagne © Radio France - Manon Meyer