La députée LREM Dominique David "ne croit pas" à une limitation pour les fêtes de Noël

"Je ne pense pas – sauf si la situation se dégradait très fortement – qu’on limitera les fêtes de Noël. Je n'y crois pas", a dit sur France Bleu Gironde ce mercredi Dominique David, la députée La République en Marche de la première circonscription de Gironde (Bordeaux / Le Bouscat). Le Premier ministre Jean Castex doit s'exprimer jeudi pour évoquer l'allégement du confinement, prévu le 15 décembre, après un conseil de défense ce mercredi. Selon le calendrier fixé par Emmanuel Macron, le confinement serait remplacé par un couvre-feu à partir de 21 heures, et les théâtres, cinémas et musées pourraient rouvrir. Mais les chiffres sont loin des 5 000 contaminations par jour espérées.

On sait qu’on est capables d’avoir des résultats assez rapides dès que l’on respecte les gestes barrière et les contraintes. Donc, tenons bon

Dominique David appelle à "être très rigoureux dans le respect des gestes barrière, pour que l’on puisse se retrouver en famille à Noël". "Ne gâchons pas tout. On sait qu’on est capables d’avoir des résultats assez rapides dès que l’on respecte les gestes barrière et les contraintes. Donc, tenons bon", dit la députée LREM qui constate "que ça se relâche beaucoup, dans les rues de Bordeaux, dans les centres commerciaux".

Alors que la Gironde fait partie des bons élèves sur la situation sanitaire, avec un taux d'incidence de 64 cas pour 100 000 habitants, Dominique David a jugé "compliqué d’avoir une approche territoriale" sur un déconfinement régionalisé. "Le problème des fêtes de Noel, c’est que c’est un moment où on se retrouve en famille, et donc cela induit des déplacements et un brassage de population partout en France. Et on sait que c’est ce brassage qui permet à l’épidémie de repartir".

Également rapporteure de la mission culture du budget de l'État, Dominique David "estime être une députée des artistes. On est relativement peu à s'intéresser à eux". "J'espère qu'on pourra" rouvrir les salles de spectacle, musées, théâtres et cinéma dès le 15 décembre, souhaite-t-elle. "Les professionnels de la culture et les artistes sont très certainement ceux qui paient le plus lourd tribut à cette crise sanitaire. Ils ont joué le jeu, on ne déplore aucun cluster dans une salle de spectacle, ils ont su adapter leurs jauges et leurs horaires. On peut leur faire confiance", appelle la députée de Gironde.