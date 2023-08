"Je ne me laisse pas faire" : la gérante de la calèche de Saint-Malo reprend son activité et saisit la justice

Tout ce qu'on a pu écrire sur elle sur les réseaux sociaux lui semble être une aberration. Solène Lavenan, la gérante des Chevaux de la mer, à Saint-Malo, reprend ce mardi 8 août ses balades à cheval entre la gare et les remparts de la cité malouine. La patronne a mis un arrêt à son activité de balades pendant deux semaines après avoir, selon elle, "été la cible sur Facebook" d'"harcèlement" et de "diffamation" de la part du parti animaliste.

"Honte à vous"

Aux alentours du 20 juillet, Solène Lavenan, selon son récit, reçoit des mails d'une militante du parti animaliste : "Honte à vous. Quel genre de personne êtes-vous pour vous faire du fric en martyrisant un cheval pour transporter des gros fainéants ? Il a chaud, il souffre, vous êtes à vomir." La cochère a publié sur les réseaux sociaux des captures d'écran des mails qu'elle a reçu.

Trois mails, puis un post Facebook : "À Saint-Malo, comme dans de nombreuses villes de France, des calèches sont utilisées pour faire visiter les touristes, rédige le compte du Parti animaliste. Des chevaux exploités en plein soleil, sur la route, parmi les voitures... Ce genre de pratiques doit cesser !" Plus tard, le compte rétropédale et explique que le cas de Solène Lavenan n'est "qu'un exemple" en France et que l'entreprise de Solène Lavenan "n'est pas visée spécifiquement par [la] publication."

Contacté, le Parti animaliste d'Ille-et-Vilaine et de l'Ouest n'a pas donné suite à notre demande d'interview , pour le moment.

"Joby c'est le cheval de la polémique", selon l'expression de la cochère. C'est la photo de ce Percheron que les militants du parti animaliste ont diffusé. © Radio France - Simon Cheneau

Qu'importe les messages qu'elle a reçus après la polémique, Solène Lavenan ne compte "pas se laisser faire. C'est vraiment pas mon genre", glisse-t-elle. Sans en dire trop, la gérante dit avoir fait un signalement au procureur. Elle attend de pied ferme la suite. Un procès en civil ou en pénal ? Pas de réponse pour le moment.

Elle se défend dès aujourd'hui : "Mes chevaux, j'arrête de les faire travailler quand il fait trop chaud, quand il pleut, quand il y a trop de vent. Ils ne travaillent pas plus de 2h30 par jour. Avant d'ajouter : Oui, mon cas j'en fais un combat plus global. On ne peut pas se laisser marcher dessus par des gens qui n'y connaissent rien."