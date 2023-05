"Je ne mets jamais de robe dans le métro" : des femmes témoignent des violences sexistes dans les transports

Dans les transports en commun franciliens, 91% des victimes de violences sexistes et sexuelles sont des femmes, selon une étude de l'institut Paris Région , publiée l'an dernier. Et les jeunes sont les plus touchées : près de la moitié des victimes a moins de 25 ans. C'est le cas de Zoé, qui s'est faite agresser lorsqu'elle était adolescente.

"Un mec s'est collé à moi, j'ai changé de place plusieurs fois dans le wagon, et il a continué", raconte-t-elle. Une expérience "hyper traumatisante" selon elle, d'autant qu'il y avait "plein de gens qui voyaient ce qu'il se passait", se souvient-elle. Depuis, elle a pris des cours d'auto-défense.

Des stratégies pour éviter les agresseurs

Sophie, elle aussi, a été agressée dans le métro, aux alentours de 14-15 ans. "Je rentrais d'un concert, le métro était bondé, on était tous collés. Un homme assez âgé s'est frotté à moi", raconte-t-elle. Sophie a développé des stratégies pour se protéger : "Je ne mets jamais de robe dans le métro, point! Que ce soit en journée ou le soir, pas de robe, pas de jupe." C'est aussi ce que fait Lauriane : "je fais attention à plutôt mettre un pantalon ou une jupe longue. Je ne devrais pas, mais on se protège comme on peut."

La technique de Zoé, c'est plutôt de "marcher hyper vite" et d'être équipée d'un "casque sans fil qui coupe le son de l'extérieur. Du coup, je n'entends plus les mecs qui me parlent, et comme je ne réagis pas, je pense que j'évite les problèmes."

Dans son rapport, l'institut Paris Région montre que la moitié des femmes interrogées disent adapter leur tenue lorsqu'elles prennent les transports en commun franciliens. Un quart d'entre elles se fait accompagner. Environ 70 % des femmes ont peur de se faire agresser la nuit.

Quelques solutions, mais c'est encore peu

Les femmes interrogées lors de l’enquête " Victimation et sentiment d’insécurité en Île-de- France ", réalisée début 2021, demandent d'abord plus de présence humaine dans les transports en commun franciliens, que ce soit des agents de sécurité ou des agents de la RATP.

Mis en place récemment, la "descente à la demande" existe sur les lignes de bus de la grande couronne, et elle en cours d'expérimentation sur les lignes à Paris et en petite couronne. Le principe : permettre, à partir de 22h, aux passagères d'un bus de descendre entre deux arrêts, pour se rapprocher de chez elles.

Autre outil mis en place par Ile-de-France Mobilités : le 3117 . Ce numéro d'alerte en cas d'agression pour les témoins et les victimes fonctionne 24h/24 et 7jours/7.

"J'espère qu'il y aura de plus en plus de systèmes comme celui-là qui vont se mettre en place, avec des numéros efficaces, ça serait vraiment important", affirme Zoé. Mais l'un des problèmes de ces agressions, c'est aussi l'absence de réaction des autres passagers. "Il faudrait réagir plus tôt", dit-elle, dès les premières violences verbales. Lauriane, elle, a assisté à une scène sur la ligne 4 : "le métro était blindé, j'ai vu un gars se faire sortir, et j'ai appris après qu'il avait embêté une jeune femme". "Il faudrait qu'une seule personne réagisse pour que ça fasse réagir tout le monde", conclut-elle.