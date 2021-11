"Je ne meurs pas de faim, mais presque": plus de travailleurs précaires aux Restos du cœur dans les Landes

Les Restos du Cœur des Landes reçoivent cet hiver davantage de travailleurs, de jeunes et de familles monoparentales. La crise sanitaire du Covid19 n'a épargné personne, surtout pas les plus précaires.

"Avec _400 euros par mois_, je paye mes factures. Je sacrifie la nourriture pour ne pas être endettée" confie cette femme montoise de 49 ans, subitement en arrêt maladie. C'est la première fois qu'elle pousse la porte des Restos du cœur car elle n'a plus le choix. Beaucoup de nouveaux visages ici dans les Landes, les visages de la pauvreté changent. Mardi 23 novembre, le jour du lancement de la 37ème campagne des Restos du cœur, déjà 250 familles sont inscrites pour bénéficier d'un panier repas chaud au centre de Mont-de-Marsan. Et c'est le cas dans les 22 centres déployés dans toutes les Landes.

Des jeunes et familles monoparentales

La situation des jeunes, des familles monoparentales, des personnes isolées est particulièrement alarmante s'inquiète l'association créée en 1985 par Coluche. La crise sanitaire du Covid-19 a aggravé la situation des plus précaires. Et les bénévoles des Restos du cœur craignent surtout une nette augmentation des demandes cet hiver à cause de l'inflation (hausse des prix de l'énergie, des carburants, de la baguette de pain ...). Pour l'association, les publics les plus fragiles vont être les premiers touchés.

150 bénévoles en moins

Et pour faire face à cette augmentation, il y a de moins en moins de bénévoles. Depuis le premier confinement en mars 2020, les Restos du cœur dans les Landes ont perdu 150 bénévoles, sur plus de 750 en tout, souvent des retraités qui ont peur de tomber malade. Et "c'est beaucoup" confie la responsable pour ce qu'elle nomme, cette "petite entreprise qui fonctionne tous les jours".

Les Restos du cœur distribuent des paniers repas à Mont de Marsan le lundi, mardi et jeudi le matin de 9h à 12h et l'après midi de 14 à 16h. Ils sont implantés dans 22 centres notamment à Aire sur l'Adour, à Dax, à Gabarret, à Saint-Perdon, à Parentis-en-Born.

Pour faire un don, c'est ici.