"Je ne pensais pas voir renaître la haine, il faudra résister", témoigne Denis Derout, ancien résistant

Poitiers, France

"Je ne suis pas un héros". Denis Derout, 93 ans le 20 mai prochain, a la modestie des grands hommes qui préfèrent parler de ceux qui ne sont plus là, ses compagnons tombés au combat. Ce mercredi 8 mai 2019, pour les cérémonies de la victoire de la France, le Poitevin était présent. Comme chaque année.

L'appel du 18 juin

"Mon esprit de résistant a été conforté le 18 juin, raconte Denis Derout. Je suis un des rares Français à avoir entendu l'appel du 18 juin, le 18 juin au soir. Et quand j'ai vu les Allemands arriver, je me suis dit qu'il fallait suivre le Général de Gaulle et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant toute la guerre. J'avais 14 ans, quand j'ai entendu cet appel."

La voix sûre, collier de barbe blanche, Denis Derout prend soin des médailles accrochées sur sa veste. En particulier, la croix du combattant volontaire, "que nous ne sommes plus très nombreux à pouvoir porter", précise l'ancien résistant. Il raconte le maquis, la traque par la Gestapo, ses amis massacrés. "Je ne peux pas retenir mes larmes quand j'entends le Chant des Partisans, parce que je pense à mes compagnons qui n'ont pas vu la Libération."

Déceptions et confiance en l'avenir

Ces souvenirs, Denis Derout les raconte aux écoliers, aux collégiens et aux lycéens. Un exercice auquel il se prête d'autant plus volontiers qu'il en tire beaucoup d'espoir, "parce qu'ils étaient tellement attentifs, tellement demandeurs, questionneurs... ils s'intéressaient à ce qu'il s'était passé. Je crois qu'on peut leur faire confiance."

Confiance pour quoi ? Pour l'avenir, sombre, selon Denis Derout. S'il ira voter aux élections européennes du 26 mai prochain, le Poitevin se dit déçu de voir ce qu'est devenue l'Union européenne. "J'étais partisan de l'Europe, même pendant la guerre. Je pensais qu'il fallait que les pays de l'Europe s'unissent." Il est effaré face à la montée des extrémismes.

"Je ne pensais pas, dans mes dernières années, vivre une période aussi trouble que celle actuelle et voir renaître la haine et la violence. J'espère qu'on s'en sortira. On s'en est sorti en 45. On s'en sortira encore. On va à nouveau résister."