La Talaudière, France

"Je ne peux pas les mettre dehors", la maire de la Talaudière prolonge l'accueil des migrants dans sa piscine municipale, au delà de la fin des vacances. Une cinquantaine de familles y vit depuis 10 jours. Des migrants expulsés successivement de la Bourse du Travail puis de l'Université de Saint-Etienne. D'après les associations il n'y a pas assez de places d’accueil dans le département pour eux. La maire de la Talaudière Ramona Gonzales-Rail affirme qu'elle ouvrira sa piscine au migrants "le temps qu'il faudra pour leur trouver une meilleure solution".

Depuis dix jours, Ramona Gonzales-Rail est en contact avec les maires de l'agglomération pour trouver une solution plus confortable pour ces familles "nous avons bien conscience que les loger dans une piscine n'est pas convenable mais pour l'instant nous n'avons pas d'autres solutions, plusieurs maires voisins lui ont envoyé sont soutiens sans pouvoir offrir d'hébergement plus confortable". Ramona Gonzales-Rail a également envoyé un courrier à tous les élus de la métropole, "et j'en appelle aussi aux autorités pour régler cette situation", appuie-t-elle.