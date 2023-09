"Je ne pourrais plus manger" : les bénéficiaires inquiets des difficultés des Restos du Cœur

C'est une situation inédite que vit l'association Les Restos du Cœur. En difficulté financière en raison de l'inflation des produits alimentaires et de l'augmentation du nombre de personnes aidées, l'association va être contrainte de réduire le nombre de ses bénéficiaires cet hiver. Malgré les aides annoncées par l'État et par la famille de Bernard Arnault, propriétaire du groupe de luxe LVMH, la perspective d'un hiver sans aide alimentaire pour des bénéficiaires inquiète ces familles précaires rencontrées par les radios locales de France Bleu.

Les Restos pour manger "à ma faim"

En 2023, les Restos ont accueilli 1,3 million de personnes, en fonction de leurs ressources. Ces bénéficiaires, dans le besoin, viennent chercher des denrées pour s'alimenter jusqu'à la fin du mois. À Quimper, où le nombre de bénéficiaires a augmenté de 15% en un an, Sandrine assure que sans les Restos, elle n'aurait "jamais mangé à [sa] faim". À 48 ans, elle s'est réinscrite récemment aux Restos, car elle souffre d'un problème de santé chronique et touche le RSA (Revenu de solidarité active). "Je n'ai jamais eu honte de dire que j'y viens. Jamais. Et je n'aurais jamais honte", confie-t-elle à France Bleu Breizh Izel .

Et Sandrine est loin d'être la seule à se précipiter aux Restos. "Il y a plusieurs heures d'attente, j'ai dû attendre de 9h jusqu'au début d'après-midi, une fois, se rappelle Isabelle, inscrite depuis six mois, il y avait 148 bénéficiaires qui faisaient la queue, les bénévoles n'en revenaient pas". "Avec 860 euros par mois, je n'avais plus le choix, j'ai trois enfants à nourrir", raconte-t-elle. Cette fois, elle repart avec deux sacs remplis à ras bord de légumes, de yaourts ou encore de produits d'hygiène.

Isabelle, bénéficiaire des Restos depuis six mois à Quimper © Radio France - Thomas Biet

Manon et son conjoint sont à leur compte, et ont également leurs enfants à nourrir, deux bouts de chou âgés de huit et deux ans. Au micro de France Bleu Occitanie , ils confient ne pas arriver pas à se dégager de salaire. Ils sont bénéficiaires des Restos en Haute-Garonne depuis l'hiver 2022 : "On s'en sort pas du tout parce qu'entre les taxes et l'impôt sur la société, il ne nous reste plus rien à la fin du mois, c'est malheureux, mais c'est comme ça", témoigne Manon, enceinte de son troisième enfant. "Une fois qu'on a payé loyer, charges, électricité, eau, gaz, assurances, véhicule vêtements, il reste très peu pour l'alimentaire malheureusement", abonde Raphaël, informaticien, père de quatre enfants. "Si les Restos n'étaient pas là, franchement, ce serait très difficile", confirme, à France Bleu Orléans Karim, ancien boulanger désormais au chômage.

Parmi les bénéficiaires, il y a principalement des femmes seules, indiquait récemment la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS). C'est le cas de Nawell qui vit avec ses deux garçons près de Firminy (Loire). "Tout est cher aussi. Même les gens qui travaillent n'y arrivent pas. Alors là, les gens qui ne travaillent pas, c'est encore plus dur pour eux", explique la jeune maman à France Bleu Saint-Étienne Loire .

Les bénéficiaires se demandent comment ils pourront "survivre"

Tous ces bénéficiaires sur le fil chaque mois s'inquiètent alors qu'un hiver difficile se profile. Le barème des bénéficiaires va être revu à la hausse, conséquence des difficultés financières subies par les Restos du Cœur. Dominique, 51 ans, craint le pire. Elle ne sait pas si elle sera encore éligible à l'aide alimentaire dans plusieurs mois : "Ça fait froid dans le dos. Si je ne peux plus en bénéficier, je ne pourrais plus manger" s'inquiète-t-elle, interrogée par France Bleu Vaucluse . Dans le 15e arrondissement de Marseille, Jean-François ne sait pas comment il "va survivre" en cas de restrictions : "Si ça ferme, je vais me retrouver dans une très grande difficulté ", explique le retraité à France Bleu Provence. Tania constate une baisse des quantités distribuées depuis plusieurs mois dans le centre de Chambéry-le-Haut (Savoie) : "On n'a pas d'œufs, le lait maintenant c'est un litre, avant c'était deux, et tout ça pour une semaine, confie cette femme de 62 ans à France Bleu Pays de Savoie . On est dans la misère, il y a des gens qui se suicident et sans les Restos, je pense que je n'en étais pas loin."

Un congélateur quasiment vide au centre des Restos de Chambéry-le-Haut (Savoie) © Radio France - Matthieu Bonhoure

Des tensions se font déjà sentir lors de distributions dans certaines antennes locales alors qu'un relèvement des barèmes pourraient être mis en place : "Il y en a qui s'énervent, dit Ibrahima à Gières en Isère, mais on essaye d'expliquer pour les calmer. En Charente-Maritime, Sarah tente d'être compréhensive même si elle se dit très inquiète : "Ils ont de moins en moins de dons, de moins en moins de bénévoles, on ne peut pas leur demander beaucoup, c'est déjà énorme ce qu'ils font pour nous" reconnait Sarah. On prend ce que l'on nous donne. Si demain, on est au-dessus des barèmes, ce sera dur, très dur, il suffit de peu pour que l'on soit au-dessus du barème". Une situation qu'elle a déjà vécue : "Cela m'est déjà arrivé ailleurs, avant les Restaurants du Cœur. J'ai été refusée à cinq euros près". D'autres personnes tentent de trouver des solutions au cas où ils ne pourraient plus bénéficier des aides des Restos, comme Thomas : "Peut-être trouver un jardin, un truc comme ça..." indique-t-il à France Bleu Isère , peu convaincu.

Un déchirement pour les bénévoles

Si les bénéficiaires craignent les prochains mois, le constat chez les Restos est sans appel : il faut réduire la voilure. "On ne peut pas continuer à augmenter le nombre de personnes qu’on accueille parce qu’on n’y arrivera pas" assure Brigitte Busolini, responsable de l’aide à la personne pour les Restos du cœur, dans le secteur de la Moselle-Est. "On va appliquer des barèmes un peu plus hauts pour accueillir moins de gens, parce que là, on augmente de 20 à 30% tout le temps. À un moment, ce n’est plus possible. On n’a pas les locaux, on n’a pas les bénévoles et on n’a pas la nourriture pour cela. Il faut vraiment réagir, malheureusement un peu violemment", se désole-t-elle auprès de France Bleu Lorraine Nord .

La situation des Restos est vécue comme un crève-cœur chez les bénévoles. "On a peur de la campagne d'hiver qui arrive", témoigne Liliane Imbert, responsable du centre des Restos du Cœur des Baumillons dans le 15e arrondissement de Marseille. "On se demande si on va pouvoir fournir ou pas" dans ce centre qui fournit 525 familles. Xavier, jeune retraité et bénévole au centre de Saint-Jean-le-Blanc (Loiret), n'aurait jamais cru "devoir refuser des gens qu'on acceptait il y a quelques mois", dit-il à France Bleu Orléans . Aucun bénévole rencontré par France Bleu n'imagine non plus refuser l'aide aux bénéficiaires : "Moi ça me fait beaucoup de peine et de chagrin d'y penser, il faut vraiment que l'État nous aide" confie Babeth à Chambéry.

Cette situation inédite dépite Bruno Merchiez, administrateur délégué de l'association dans le département du Cher : "C'est la première fois en 38 ans, c'est-à-dire depuis la création de l'association par Coluche, que l'on distribuera moins de repas dans le Cher pour la prochaine campagne, alors que la demande augmente" dit-il, interrogé par France Bleu Berry . Alors, les antennes locales des Restos n'ont pas d'autres choix que d'être à l'affût de toutes les aides possibles : "Ça peut être aussi des associations qui jardinent, qui viennent nous apporter des tomates, des courgettes. [...] Si quelqu'un, une entreprise ou un maraîcher, a des quantités supplémentaires où qu'il va perdre, s'il nous contacte tout de suite, on répond positivement et on se déplace pour aller chercher les produits, les légumes, les fruits en trop", liste Michèle Loquet, responsable du centre des Restos du Cœur d'Évreux, à France Bleu Normandie .