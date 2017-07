"Je ne sais pas nager, j'ai honte", confie une maman à Marseille

Plus d'un français sur 7 ne sait pas nager. Ce chiffre est à peine meilleur pour la Région PACA et la Corse : 1 sur 10.. ce sont quand même les régions en France où l'on compte le plus de nageurs.

Plus d'un français sur 7 ne sait pas nager, selon un rapport de l'INPES, l'Institut National de Prévention et d'Education pour la santé

D'une façon générale, les hommes nagent mieux que les femmes. Et bonne nouvelle, les chiffres sont en augmentation. En 2010, 18,6% des français se déclaraient inaptes à la nage

" Je ne sais pas nager, je n'ai jamais appris.. j'ai trop honte", Ratiba est la maman d'un petit garçon de 8 ans, quartier du Merlan

Depuis l'an dernier, l'association Le Grand Bleu -avec l'aide de la mairie et de la Préfecture- apprend à nager gratuitement à des dizaines d'enfants à Marseille. Frande Bleu Provence a rencontré des parents tout heureux de pouvoir inscrire leurs minots, Piscine Saint-Joseph, dans le 14e arrondissement

"L'an dernier je leur ai payé des cours privé. 13 euros la séance. C'est cher, mais je l'ai fait. C'est vital"Coralie, habite au Merlan dans le 14e arrondissement de Marseille, et maman de 3 enfants

Chaque été, 500 personnes meurent noyées en France, que ce soit en piscine, dans les cours d'eau ou en mer.

"Beaucoup les femmes. Elles amènent leurs enfants mais elles ne savent pas nager. C'est culturel aussi. Alors que théoriquement c'est une priorité. Socialement ça coupe de ne pas savoir nager, surtout les enfants ; imaginez dans les centres sociaux, pour les sorties.." Elyamine Berahia, Président de l'association "Le Grand Bleu"