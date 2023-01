"Je ne serai plus dans le coup à 64 ans" , les enseignants aussi mobilisés contre la réforme des retraites

Transports , hôpitaux, raffineries, la mobilisation contre la réforme des retraites va toucher tous les secteurs d'activités ce jeudi en France. Une grève suivie également dans les écoles, collèges et lycées. 70% des enseignants de primaire seront grévistes selon le syndicat Snuipp-FSU. Les professeurs aussi n'ont pas l'intention de travailler deux années supplémentaires.

ⓘ Publicité

**"**On a tous été élèves, et on a tous des souvenirs d'enseignants un peu âgés dont on se dit que finalement, ils seraient peut être mieux à s'occuper de leurs petits enfants. C'est un métier qui est excessivement fatigant. On a une tension nerveuse qui est importante", affirme Benjamin Marol, professeur d'histoire-géographie au collège Marcelin Berthelot de Montreuil (Seine-Saint-Denis).

Une adaptation permanente

Ça l'est d'autant plus dans des établissements réputés difficiles, comme c'est le cas à Montreuil. Ce qui est également fatiguant, selon Jonathan Alves, professeur d'EPS et co-secrétaire départemental du SNES FSU en Seine Saint-Denis, c'est l'adaptation permanente : "Quand on travaille avec des jeunes enfants qui ont entre dix et 15 ans, qui sont 25 voire 27 par classe, il faut être réactif, il faut être vif. Donc avec un certain âge, forcément, ça va nous peser. Ça va être beaucoup plus difficile de faire son métier."

Une situation qui inquiète encore davantage Sigrid Girardin, professeure de vente au lycée professionnel Pierre Lescot, dans le 1er arrondissement de Paris. "Je ne serai plus dans le coup à 64 ans avec des élèves, qui en lycée pro, sont majoritairement issus des classes populaires et ont des comportements difficiles. Déjà, je me rends compte aujourd'hui, qu'il y a un décalage et des choses que j'ai du mal à supporter. Je fais l'effort, mais je ne vois pas dans douze ou quinze ans, être encore devant une classe. Ce n'est pas sérieux pour eux, c'est un leurre pour mes élèves et c'est leurre pour leur famille", détaille l'enseignante de 53 ans.

Mobilisation pour une revalorisation des salaires

Et en plus de s'opposer à cette réforme des retraites, les enseignants mènent un autre combat : celui de la revalorisation de leur salaire, jugé trop faible. "Revaloriser les salaires, c'est revaloriser le métier, c'est lui redonner de la valeur, c'est amener de jeunes étudiants à s'intéresser à ces carrières-là et pouvoir venir s'investir dans l'éducation", affirme Jonathan Alves. Une centaine d'enseignants se sont d'ailleurs rassemblés mardi devant la Sorbonne pour demander une hausse des salaires.

Seuls les enseignants en début de carrière doivent être revalorisés à hauteur de 10%. Une "mesure injuste" pour les professeurs plus chevronnés dénoncent les syndicats.