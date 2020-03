"Je ne stocke pas, mais un peu quand même" : à Châteauroux, le coronavirus pousse à la consommation

Sur le parking du Carrefour de Châteauroux, on croise, ce vendredi, un peu plus de monde que d'habitude... avec des caddies un peu plus remplis que d'habitude.

"Je n'ai pas cédé à la panique, mais... je fais de petites réserves quand même !"

"Tout le monde fait des provisions, je n'ai jamais vu ça", confirme Laura, qui sort de l'hypermarché. "Je ne fais pas de sur-stockage, mais... un petit peu quand même", concède Ingrid. "Je suis enceinte, donc j'ai aussi cédé un peu à.... pas la panique, mais... je fais de petites réserves quand même ! Des conserves, des pâtes, des choses non périssables", explique quant à elle Florence.

Même chose au drive, où les commandes en ligne ont explosé. Une employée, débordée, souffle : "Tous les matins, on embauche à six heures, et on a déjà pratiquement 100 commandes ! Ce n'est pas du tout comme ça d'habitude." Une tendance similaire au Leclerc drive. Lorsque nous demandons s'il est possible de venir en reportage sur place, la direction nous éconduit en s'excusant :"Désolé, mais c'est le rush depuis ce matin, nous n'avons vraiment pas le temps de répondre. C'est l'affolement depuis hier soir !"

"Les gens surconsomment depuis la semaine dernière"

Face au virus, les Castelroussins craignent visiblement un rationnement ou un confinement à venir. Résultat : dans les rayons, certains produits sont en rupture de stock. "Les gens surconsomment les pâtes, les conserves de légumes, de viande, le riz, les produits d'hygiène : le papier toilette, les mouchoirs, les savons...", détaille David Pinard, directeur du Super U. "Ça a commencé la semaine dernière et ça s'accentue depuis le début de semaine."

Chez Auchan, même histoire : on nous indique même que par moments, le pic d'achats atteint le même niveau que celui du 23 décembre, la veille de Noël, lorsque les clients se précipitent pour les achats de dernière minute.