"Je ne suis pas leur vassal" : un maire de Moselle obligé de fermer les cercueils de l'hôpital sur sa commune

En 2022, le maire d'Ars-Laquenexy et son adjoint ont dû fermer et sceller 450 cercueils.

Tous les matins, un peu avant 11h30, c'est le même rituel. "Je regarde sur le cahier du secrétariat pour voir combien il y a de décès", explique Dominique Strebly, maire d'Ars-Laquenexy. "Aujourd'hui, il y en a deux. Donc je prends les noms, et maintenant je vais m'occuper de fermer." Direction la morgue de l'hôpital de Mercy, à cinq kilomètres de là. Car le site, qui appartient au CHR Metz-Thionville, est situé administrativement sur sa commune. C'est donc à l'un des officiers de police judiciaire de procéder à la fermeture des cercueils. Sauf que le village de 930 habitants n'a pas de policier municipal. Le maire doit donc se relayer avec son adjoint, pour aller fermer tous les jours des cercueils à la morgue.

"Bonjour, on peut fermer", dit l'élu en arrivant devant un premier cercueil. Dominique Strebly ne doit s'occuper que des défunts s'apprêtant à subir une crémation, ou bien ceux n'ayant aucune famille pour l'inhumation. Ce jour-là, le maire va sceller lui-même deux cercueils, avec son bâton de cire et un chalumeau. "On fait un peu comme au temps des rois, quand ils scellaient le courrier. Là, c'est un peu pareil", sourit le maire d'Ars-Laquenexy. Mais pour lui, malgré la répétition du geste, la procédure n'est pas anodine. "Ce matin, j'ai fermé deux anciens. Mais quand vous avez des bébés, des petits cercueils blancs... Il y a quand même un rapport particulier à la personne."

Le maire doit sceller le cercueil et y apposer le sceau de Marianne à l'avant et à l'arrière. © Radio France - Bastien Munch

Pertes de temps et d'argent

Mas surtout, Dominique Strebly a l'impression de perdre son temps. "Des fois, je suis en réunion pour l'intérêt de ma commune, et je suis obligé de la quitter pour aller fermer les cercueils", raconte-t-il. "C'est pareil pour les vacances : on a une astreinte assez difficile... On est seulement tranquilles les week-ends et jours fériés." L'an dernier, le maire et son adjoint ont dû fermer et sceller 450 cercueils au total.

Pour ne rien arranger, la commune d'Ars-Laquenexy doit débourser 15.000 euros chaque année pour réaliser ses actes d'états civils, dont une partie est remboursée par la métropole. "Pour moi, 15.000 euros, c'est énorme", assure le maire. "Pour refaire des trottoirs, pour le bien-être de mes administrés, c'est énorme ! Alors on l'a accepté au départ, on a joué le jeu. Mais là, on ne joue plus le jeu. J'ai des budgets contraints, les dotations de l'État sont en baisse perpétuelle... C'est pour ça qu'on ne veut pas qu'on nous rajoute des charges supplémentaires."

Seulement 2% de défunts en plus

Car c'est bien ce qui va arriver dans les prochains mois. Depuis le mercredi 1er février, la morgue de l'hôpital Félix-Maréchal, à Metz, est fermée. Tous les cercueils seront désormais transférés sur le site de Mercy, et reviendront pour certains d'entre eux sous la coupe de la commune d'Ars-Laquenexy. Dominique Strebly a écrit un courrier au préfet de la Moselle pour s'en émouvoir. "Tout ce qui viendra de Félix-Maréchal, je ne le fermerai pas", annonce l'élu, de but en blanc. "Désormais, j'attends. Je ne suis pas leur vassal, je ne suis pas à leurs ordres. Mon but, c'est de défendre les intérêts de ma commune."

Dominique Strebly ne fermera aucun cercueil venu de la morgue de l'hôpital Félix-Maréchal. © Radio France - Bastien Munch

"Le budget communal est déjà bien impacté par l'hôpital, et je ne parle même pas des permis de construire ou des commissions de sécurité", continue Dominique Strebly. "La coupe est pleine, on n'est pas à même d'en prendre un peu plus. Et si ça marche avec cette morgue, ça veut dire quoi ? Pourquoi pas fermer autre chose ? Pourquoi pas fermer la morgue d'Hayange et tout renvoyer sur Thionville ? Pourquoi pas fermer Briey ? La porte est ouverte, maintenant ils peuvent faire tout et n'importe quoi !"

De son côté, le CHR Metz-Thionville assure que l'objectif principal de ce transfert est "d'améliorer la prise en charge des défunts ainsi que les conditions de recueillement de leurs familles et de leurs proches". La direction affirme que seuls 70 décès sont enregistrés chaque année à l'hôpital Félix-Maréchal. Une partie de ces défunts sont directement transportés en chambre funéraire, conformément aux volontés des familles, et ne passent pas par Mercy. Selon les calculs de l'hôpital, la hausse du nombre de cercueils à prendre en charge s'élève à 2%.