"Je ne suis pas tellement étonné" réagit l'écrivain après le carton des Enfants des Justes, tourné en Dordogne

"C'est assez incroyable, mais je ne suis pas tellement étonné", réagit Christian Signol, l'écrivain corrézien du livre "Les enfants des Justes". Mercredi soir, l'adaptation de son livre, publié en 2012, a été diffusé pour la première fois sur France 2. Et le téléfilm a fait un carton : plus de 5 millions de téléspectateurs, 24,4% de parts d'audience, loin devant Top Chef et Grey's Anatomy diffusés le même soir.

"Tout est bien reconstitué"

Son livre, publié en 2012, raconte l'histoire d'un couple de fermiers périgourdins qui recueillent des enfants juifs pendant la Seconde guerre mondiale. Le réalisateur Fabien Onteniente, connu pour Camping, a choisi de le tourner intégralement en Dordogne, en bords de rivière à Allas-les-Mines, à Limeuil, Meyrals, Saint-Cyprien, aux Eyzies, ou encore à la bastide de Monpazier. L'écrivain avait déjà pu voir le film il y a quelques semaines en avant-première, mais il l'a regardé de nouveau ce mercredi soir, à la télévision. "C'est quand même un téléfilm avec des acteurs de premier plan et de cinéma. Mathilde Seignier est très bien dans le rôle du médecin, et puis le réalisateur... Il y a de très beaux paysages, les scènes sur la Dordogne, la ligne de démarcation... Tout est bien reconstitué", sourit Christian Signol. Et même s'il y a quelques différences avec le texte original, pour lui c'est la vérité de l'adaptation qui a plu. "Les choses ont été bien faites", ajoute-t-il.

"Je sais depuis longtemps que l'image, ce n'est pas l'écrit. Mais ce qui compte, c'est quand même que l'esprit du livre et l'esprit du téléfilm soient le même. Là c'est le même, et ça lui donne une seconde vie", conclut-il. Suite au téléfilm , son roman a même été réédité.