"Je ne suis pas un voleur d'identité" le gérant du groupe Etxe Peio d'Espelette se défend sur la marque Ezpela

Pierre Giudicelli de Mercury, le gérant du groupe Etxe Peio, qui commercialise au pays Basque, dans les Landes et en Gironde, des produits du terroir basque et du Sud-Ouest et basé à Espelette, se défend d'être un "voleur d'identité". En réponse à la polémique naissante à Espelette.

Suite de la polémique à Espelette... Ezpela en langue basque, signifiant en français, une variété de buis et racine du nom de la commune Espelette est depuis ce printemps 2021 une marque déposée à l'INPI (l'Institut National de la Propriété Industrielle).

Marque déposée par la société Etxe Peio qui couvre une très large gamme de produits régionaux alimentaires et même d'espadrilles. Groupe présent au pays Basque, dans les Landes et en Gironde avec quinze magasins. Cent personnes y travaillent dont la moitié est basée sur le site de production d'Espelette.

Seulement voilà, des producteurs de piments dans le village, ont crée leur société agricole sous ce même nom, l'EARL Ezpela, voilà 20 ans.

La marque Ezpela déposée depuis 18 ans

Alors le dépôt de la marque fait friction. Pour sa défense, Pierre Giudicelli de Mercury le gérant du groupe Exte Peio né au pays Basque en 2008 explique "que la société Accoceberry, qu'il a racheté en 2019, avait déjà déposé la marque Ezpela, le 11 décembre 2003, et nous ne faisons que prolonger cette initiative de Pierre Accoceberry qui date de 18 ans !".

Et le gérant d'ajouter "à la suite de la reprise de la conserverie Accoceberry par Etxe Peio, il a été jugé utile de renouveler la protection de cette marque car son exploitation commerciale n'avait jamais cessé en fait depuis 2003".

Cette marque était apposée sur des produits commandés à Accoceberry par des épiceries fines et autres détaillants.

Le patron du groupe Etxe Peio se défend encore de vouloir empêcher des producteurs de piments d'Espelette, les époux Ramuntxo Lecuona et Maritxu Garacotche dont la société s'appelle Ezpela depuis 20 ans, de continuer à produire sous ce nom. "J'ai déposé des produits avec des classes de produits qui sont exploités par mon entreprise. L'entreprise EARL Ezpela peut continuer sur les classes qui n'ont pas été déposées par mes soins et notamment sur l'activité agricole. Le mot Ezpela peut continuer d'être utiliser. Ces marques peuvent coexister tout comme Kukulu qui l utilise sur le fromage".

"Il faut que la cabale cesse"

"Aujourd'hui je m'estime légitime, on œuvre pour la commune, on œuvre pour les associations du village, on fabrique nos produits à Espelette, nous avons reçu un label d'artisans gourmands délivré par la CCI qui démontre à travers un cahier des charges, que 80 % de nos produits sont fabriqués dans l unité de fabrication d'Espelette (...) alors il faut que cette cabale à l'encontre de ma société et de ma famille cesse !" martèle le gérant, originaire de Corse.

A la suite des dégradations causées au magasin Etxe Peio d'Espelette, jusqu'à un tag sur la devanture, la nuit de la St Sylvestre et suite à la violence des propos tenus sur les réseaux sociaux, le gérant Pierre Giudicelli de Mercury a décidé de porter plainte.