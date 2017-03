"Je ne suis pas une héroïne, je suis une préfète" - Nicole Klein sur Notre-Dame-des-Landes

Nicole Klein vient de prendre ses fonctions. C'est la nouvelle préfète de région. Elle arrive de Normandie. Notre-Dame-des-Landes fait partie des dossiers lourds dont elle devra s'occuper. Elle en parle sans langue de bois.

Nicole Klein, comme ses prédécesseurs est là pour faire respecter l'état de droit. Notre-Dame-des-Landes, l'évacuation de la ZAD, le début des travaux de l'aéroport, si ils ont lieu, c'est elle qui s'en occupera. Elle connaît le dossier puisqu'elle était secrétaire générale de la préfecture de Loire-Atlantique au début des années 2000.

C'est un dossier de plus en plus lourd. Il a pris une dimension symbolique. C'est l'épine dans le pied en Loire-Atlantique, mais j'en ai connu d'autres.

A la question "est-ce-qu'on vous a demandé de venir ici pour régler le problème Notre-Dame-des-Landes?", sa réponse :

Non, on m'a demandé de le régler si il fallait le régler. Et puis, moi je ne suis pas une héroïne, je suis une préfète.