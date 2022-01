« Je ne vais ni au restaurant, ni au cinéma »: sans passe vaccinal, des rémois prêts à résister

Le passe vaccinal entre en vigueur ce lundi pour accéder à tous les lieux recevant du public. Des rémois non vaccinés refusent de céder à cette incitation et se disent prêts à « rester chez eux. »

Le passe vaccinal qui entre en vigueur lundi va-t-il finir par convaincre les français qui ont refusé la vaccination jusqu'à présent ? Pas certain, à en croire ces marnais non-vaccinés interrogés ce vendredi à Reims.

« Je ne vais pas au cinéma, pas au restaurant, pas au musée, et je ne sais pas nager donc je ne vais pas à la piscine » : les choses sont claires pour Christine, une rémoise qui patiente devant un centre de dépistage du Covid, à quelques jours de l'entrée en vigueur du passe vaccinal ce lundi. Prête à « rester à la maison » pour ne pas avoir à recevoir le vaccin, le temps qu'il faudra : « de toute façon, au mois d'avril il n'y aura plus de passe vaccinal, une fois que le prochain Président sera élu » estime-t-elle.

Critiques à l'égard de la gestion de la crise sanitaire

Elle n'est pas la seule à s'interroger sur le moment choisi par le gouvernement pour opérer ce tour de vis supplémentaire, à quelques semaines de la prochaine élection présidentielle. Le Président Emmanuel Macron avait assumé son intention « d'emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout », dans un interview publié le 4 janvier dernier.

Je m'aperçois que même ceux qui sont vaccinés peuvent attraper le Covid - Andrée

« La plupart des gens ont voulu obtenir leur passe sanitaire pour pouvoir sortir, aller dans les bars et les restaurants et moi, je ne fais pas tout ça » complète Andrée, une autre rémoise non-vaccinée, qui enchérit : « Je m'aperçois que même ceux qui sont vaccinés peuvent attraper le Covid, donc pour moi ce n'est pas pour des raisons de santé, mais pour nous priver de nos libertés. C'est ma façon de penser et je l'assume » déclare-t-elle.

C'est le fait de ne pas avoir le choix qui pose problème - Zora

Pour Zora, qui reconnait n'avoir aucune confiance dans le vaccin, c'est « le fait de ne pas avoir le choix » qui lui pose problème. Elle non plus ne cédera pas à l'incitation de recevoir le vaccin : « Il y a plein de choses illogiques : une personne négative non vaccinée ne peut pas prendre le train, et une autre vaccinée qui pourrait être positive peut prendre le train. Il y a des choses dans le fonctionnement de ce gouvernement qui m'embêtent, qui m'emmerdent. » conclut-elle.