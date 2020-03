"Je ne veux pas être complice du coronavirus" : à Châteauroux, une fromagère décide de fermer boutique

"Il est temps de prendre conscience de l'urgence de rester chez soi", écrit sur sa page Facebook Aurélie Charcellay, gérante de La fromagerie d'Aurélie, au centre-ville de Châteauroux. Ce dimanche, elle servira ses derniers clients, avant de baisser le rideau à 13h.

"Je pense qu'on a le devoir de protéger nos clients et les autres personnes"

"J'ai décidé de fermer parce que je n’ai pas envie d’être complice de la propagation du virus", nous explique Aurélie, jointe par téléphone. "Je n’ai pas envie de me lever un matin sachant qu'un de mes clients est à l’hôpital. Ce serait trop compliqué à vivre pour moi."

Pour la fromagère, c'est une question de responsabilité personnelle et morale, même si légalement, elle a tout à fait le droit de rester ouverte. "J’ai l’autorisation d’ouvrir, certains voisins le font encore, mais après, on voit beaucoup de monde défiler dans notre boutique. Financièrement, on est tous dans le même « caca », mais aujourd’hui il faut choisir entre être en bonne santé ou limiter la casse financièrement."

Pour elle, laisser sa boutique ouverte, c'est "peut-être être infecté ou porteur, et transmettre ce virus à quelqu’un. Donc oui, on a l’autorisation, après c’est le libre-choix de chacun, moi je pense qu’on a aussi le devoir de protéger nos clients et potentiellement d’autres personnes."

"Un monsieur a tâté les fromages avec ses doigts..."

Aurélie évoque aussi le "manque de discipline" de certaines personnes. "En début de semaine, les règles n'étaient pas respectées : je trouve ça dommage d'avoir dû faire le gendarme parce que les gens étaient trop près, se touchaient... Un monsieur a même tâté les fromages avec ses doigts, pour voir s'ils étaient bien faits ! Ce n'est pas possible."

"On regarde autour de nous et on voit que oui, l’Indre n'est pas encore totalement concernée, mais quand on voit nos voisins, quand on voit dans les hôpitaux comment ça se passe, ce n’est pas possible de cautionner", conclut Aurélie Charcellay. Alors, à partir de ce dimanche, 13h, elle ne fonctionnera plus qu'en livraison. Même si cela doit lui faire perdre du chiffre d'affaires. Comme ça, je pose le sac, on me donne l’enveloppe, et c’est bon. Le risque zéro n’existe pas mais il est vraiment minimisé.