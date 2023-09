"Je ne veux pas qu'elle ferme, donc je la donne" : une pharmacie à vendre pour un euro symbolique aux Hermites

"J'ai 66 ans, bientôt 67. Je crois qu'il est temps que j'arrête de travailler." Installée dans le centre-bourg des Hermites depuis quatre décennies, Sylvie Drouet repousse sans cesse sa retraite. Depuis quatre ans, la pharmacienne de ce village aux 600 âmes, dans le Castelrenaudais, cherche à vendre son commerce. Mais mis à part deux timides approches, c'est le calme plat. Elle a donc décidé de céder son officine pour la modique somme d'un euro symbolique.

"Normalement, une pharmacie, ça se vendait ici entre 60 et 70 % du chiffre d'affaires. Comme j'ai un chiffre d'affaires de 850.000 euros, on l'avait mise en vente à 450.000 euros. Petit à petit, on a baissé le prix. Et quand on s'est aperçu au bout de quatre ans, que ça n'intéressait personne, on s'est dit : 'On la donne'." Quitte à s'asseoir sur des projets futurs. "Ça représentait mon pécule pour la retraite, cette vente... C'est comme ça."

Le métier de pharmacien en cause ?

Cette situation, Sylvie Drouet a du mal à la comprendre. "Je ne pense pas que ce soit du fait qu'on soit en milieu rural, estime-t-elle. Je pense que c'est beaucoup plus lié au métier. Je constate qu'il attire moins, il n'y a qu'à voir le nombre d'étudiants en pharmacie à Tours, ça baisse. On a des horaires d'ouverture qui sont très larges, on finit à 19h, on travaille le samedi, on fait des gardes. Et je crois que, maintenant, les gens ne veulent plus de ça. Je ne dis pas qu'il faut faire comme il y a 40 ans, quand je ne prenais jamais de vacances, que je trimais comme une dingue. Mais bon, on a pris un expert-comptable qui estimait que s'il quelqu'un reprenait la pharmacie, telle quelle, il pouvait avoir un salaire de 4.000 euros par mois, un assistant une fois par semaine et cinq semaines de congés. Je pense que ce n'est pas trop mal quand même."

Sylvie Drouet, dans sa pharmacie, qu'elle détient depuis plus de 40 ans. © Radio France - Adrien Bossard

Cette vente à un euro symbolique, Sylvie Drouet en fait quasiment un acte militant. Pour ne pas obliger ses clients à faire 15 kilomètres pour trouver l'officine la plus proche. "Je ne veux pas qu'elle ferme, donc je la donne." Et surtout pour maintenir le village en vie. "La pharmacie, c'est le cœur du village, explique Christine une habitante. On a la chance d'avoir aux Hermites tous les commerces. On a une épicerie, un bar-restaurant, un cabinet médical avec une infirmière, une ostéopathe et d'autres métiers de la santé. Ils vont devenir quoi si la pharmacie ferme ?"

Un enjeu majeur pour la commune

Pour Alain Drouet, maire de la commune et mari de la pharmacienne, c'est la "mort du village qui nous guette ou alors un changement drastique, qui fera des Hermites un village dortoir". L'élu rappelle que la municipalité a déjà fait de gros efforts pour que les commerces restent ouverts. "Il y a un demi, on a loué les locaux du cabinet médical et on fait grâce du loyer aux praticiens pour qu'ils s'installent, la communauté de communes a également investi 350.000 euros dans le bar-restaurant. Si la pharmacie ferme et, par effet domino, eux aussi, ce sera de l'argent public qui aura été foutu en l'air."

Sylvie Drouet se laisse, quant à elle, encore deux ans pour trouver un repreneur. "Sinon, je ferme. Et avec énormément de regrets. Mais j'ai encore de l'espoir. L'autre jour, il y a un jeune diplômé qui est venu aux renseignements. J'espère le revoir. J'imagine qu'il y a forcément quelqu'un de courageux qui va venir."