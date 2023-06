"Je ne vois pas le feu rouge à cause du soleil", les seniors sensibilisés à la sécurité routière en Moselle

Accoudé à la grande table en bois verni, Richard attrape la bouteille que les gendarmes lui tendent. "Allez, vous allez me servir un petit Ricard", lance l'un d'eux, sourire en coin. Un faux, évidemment. À la place de l'alcool, il y a un liquide vert. Autour de la table, une vingtaine de retraités sont venus participer à cette action de sensibilisation à la sécurité routière organisée par la préfecture et la gendarmerie de la Moselle, mardi 30 mai, à la mairie d'Autun-le-Tiche, à la frontière avec le Luxembourg.

ⓘ Publicité

"Ça c'est la dose de Ricard que tu mets avec ou sans l'eau ?", demande une voisine. "Ah non non, c'est le Ricard pur que je mets habituellement !", assure le septuagénaire. Les gendarmes versent le breuvage dans une éprouvette pour le mesurer. Verdict : "Deux doses et un petit peu de rab' !" Vraiment trop pour prendre la route...

"On sent qu'on a besoin de s'arrêter"

Mais l'alcool n'est souvent pas le principal danger pour les automobilistes de plus de 65 ans. "Qui a du mal à voir la nuit ? Qui est ébloui par les fortes lumières ?", demande l'un des deux gendarmes à la salle. "Moi ce matin, à cause du soleil, je n'ai pas vu le feu rouge !", avoue le doyen de l'assemblée, chapeau à la main. "Mais c'était à cause du soleil !"

En face de lui, Christian, 72 ans, a lui choisi de s'adapter. "Par exemple pour les vacances, les grands trajets se font en deux fois désormais, plus d'une seule traite. On sent qu'on a besoin de s'arrêter", explique-t-il. "On fait du vélo, on est moins bons. On monte les escaliers, on les monte moins vite. Donc forcément, le reste suit..."

Porter la bonne parole

"L'idée, c'est que ce genre de formation ait un effet buvard", explique Yves Conti, ancien médecin du travail et intervenant sollicité par la préfecture de la Moselle pour ce genre d'atelier. "Il faut qu'ils démultiplient ces conseils en famille, avec leurs amis."

La formation était dispensée par un ancien médecin du travail, sollicité par la préfecture de la Moselle. © Radio France - Bastien Munch

"Qu'ils se disent que la prochaine fois qu'ils recevront quelqu'un à la maison, peut-être qu'ils seront plus vigilants sur la consommation d'alcool, ou qu'ils changeront leur heure de départ en vacances en fonction de la circulation", continue le spécialiste. Surtout que dans les villes frontalières comme Audun-le-Tiche, plus de 25.000 voitures transitent par la commune chaque jour.

Un quart des tués sur les routes ont plus de 65 ans

Cette action de sensibilisation était centrée sur les seniors, qui reste un public vulnérable sur les routes. En 2022, les plus de 65 ans représentaient 25% des automobilistes tués sur les routes françaises , et plus de 50% des piétons morts fauchés, alors qu'ils ne représentent que 19% de la population générale. "On ne parle pas à un public de seniors comme on parle à d'autres publics", assure Philippe Deschamps, sous-préfet de Thionville, présent lors de cet atelier.

"On a affaire à des gens qui ont besoin de leur voiture, pour aller voir le médecin, aller faire les courses, mais aussi pour se sentir libres", affirme-t-il. "Donc c'est important qu'on s'adresse à eux pour leur dire de faire attention, notamment à leurs capacités qui, parfois, peuvent diminuer un petit peu. Pas forcément durablement, ça peut être une pathologie, un diabète, une intervention chirurgicale parce qu'on se fait poser un stent... Dans ce cas, il est prudent de ne pas se mettre au volant pendant quelques semaines, avant de mieux le reprendre."

Une vingtaine de seniors sont venus assister à cette formation à la sécurité routière. © Radio France - Bastien Munch

"C'est tout sauf une leçon de conduite"

Mais le but n'est pas de "discriminer" les plus de 65 ans, comme le redoutent certains participants aux ateliers. "On ne veut pas tout mélanger et leur donner l'impression de les pointer du doigt", indique Philippe Deschamps. "Là on est autour d'une table, il y a une dimension humaine, conviviale, fraternelle, qui est indispensable pour que les messages passent et que la prise de conscience puisse se faire. Donc ce n'est pas du tout une leçon une conduite, la plupart ont des centaines de milliers de kilomètres d'expérience, et ça aussi c'est précieux."

La préfecture de la Moselle réfléchit d'ailleurs à financer dans les prochains mois des heures de conduite gratuites pour les seniors qui en feraient la demande.